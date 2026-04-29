Lan tỏa nghĩa tình tại vùng căn cứ cách mạng

Ngày 29-4, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hoạt động về nguồn kết hợp an sinh xã hội ý nghĩa tại làng Chăm Minh Thạnh và di tích quốc gia "Sở chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh" ở xã Long Hòa.

Hoạt động nhằm chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 50 năm Thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn công tác do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn.

Tại thánh đường Al Muttaqin (ấp Hòa Lộc, xã Minh Thạnh), đoàn trao tặng 1 bộ Amply, loa trị giá hơn 20 triệu đồng; 4 máy lạnh và 2 máy nước nóng lạnh cho Trường dạy giáo lý, trị giá hơn 58 triệu đồng. Đoàn cũng trao 3 sổ tiết kiệm tổng trị giá 30 triệu đồng đến các hộ đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn, trao 60 phần quà cho học sinh đồng bào dân tộc Chăm vượt khó học giỏi.

Đồng chí Dương Anh Đức và các đại biểu tham gia nghi thức gỡ bảng trao tặng Công trình “Dân vận khéo”

Tháo băng khánh thành công trình hỗ trợ trường dạy giáo lý thánh đường Al MUTTAQIN

Đồng bào người Chăm ở ấp Hòa Lộc, xã Minh Thạnh tại buổi gặp gỡ

Hoạt động không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho người dân mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định cam kết của thành phố trong công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội bền vững.

Đồng chí Dương Anh Đức trao bảng tượng trưng thiết bị âm thanh đến Giáo cả Mách Amin

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà, sổ tiết kiệm đến các hộ đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, trao tặng bảng tượng trưng máy lạnh và máy lọc nước

Tại hội nghị chuyên đề gặp gỡ các nhân chứng chiến dịch Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn đã được các cựu chiến binh tham gia chiến dịch, các nhân chứng chia sẻ những kỷ niệm, khoảng khắc làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp này, đoàn trao tặng 50 phần quà tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công tại địa phương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trao tặng quà cho các cựu chiến binh, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa tại di tích quốc gia "Sở chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh" tại rừng Căm Xe, xã Long Hòa (TPHCM). Tại đây, các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc.

Đồng chí Dương Anh Đức cùng các thành viên trong đoàn làm lễ dâng hương tại di tích quốc gia "Sở chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh"

Bản đồ các mũi tiến công chiến dịch Hồ Chí Minh tại di tích quốc gia "Sở chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh

Đây không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc".

DUY TRẦN - XUÂN THI