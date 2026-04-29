Nhiều hoạt động tri ân người có công dịp lễ 30-4 và 1-5

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 – 1-5-2026), các địa phương tại TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống cho người dân.

Ngày 29-4, tại xã Châu Đức (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” tại gia đình người có công với cách mạng.

Bữa ăn đoàn viên giữa lãnh đạo địa phương và người có công với cách mạng xã Châu Đức

Trong không khí ấm cúng, lãnh đạo địa phương cùng đoàn viên và các cán bộ, công chức đã trực tiếp chuẩn bị, dùng bữa và thăm hỏi các gia đình chính sách, ôn lại truyền thống cách mạng. Đồng thời, MTTQ xã cũng trao tặng các phần quà trị giá 1 triệu đồng/phần nhằm tri ân, động viên các gia đình.

Hoạt động góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với người có công trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Châu Đức trao quà đến các gia đình khó khăn trên địa bàn nhân dịp lễ 30-4 và 1-5

Cũng trong dịp này, xã Châu Đức cũng tổ chức trao 166 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 83 triệu đồng do địa phương vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

* Cùng ngày, Đoàn công tác xã Long Hải (TPHCM) đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất cùng các đối tượng chính sách trên địa bàn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, đoàn đã trao tặng phần quà trị giá 4 triệu đồng tiền mặt, đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh cùng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại trung tâm.

Đoàn đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Tiếp đó, đoàn đến thăm 10 đối tượng chính sách trên địa bàn xã. Tại mỗi nơi, các thành viên thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, đóng góp của các cá nhân cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Dịp này, mỗi đối tượng chính sách được trao tặng 1 triệu đồng tiền mặt.

Hoạt động tri ân được triển khai đồng bộ

Đại diện đoàn công tác cho biết, hoạt động tri ân được triển khai đồng bộ, với các đoàn đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất và 30 đối tượng chính sách trên địa bàn. Qua đó góp phần chăm lo đời sống người có công, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

* Bên cạnh nhiều hoạt động tri ân người có công dịp lễ 30-4 và 1-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức Chương trình “Kết nối yêu thương – Nâng bước tới trường”.

Chương trình đã trao 121 suất quà cho trẻ em mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 4,5 triệu đồng. Tổng kinh phí hơn 540 triệu đồng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của phường, góp phần hỗ trợ các em vượt qua khó khăn và tiếp tục học tập.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện các học sinh nhận quà, em Trần Cao Quí (lớp 7/4, Trường THCS Nguyễn Trãi) xúc động cho biết, món quà không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập mà còn tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia, thể hiện sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng đối với những trẻ em kém may mắn.

Tin liên quan Xã Nghĩa Thành thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

TRÚC GIANG - THÀNH HUY