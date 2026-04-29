Họp dân bàn phương án hỗ trợ thiệt hại vụ cá chết quanh dự án Cảng hàng không Cà Mau

Bà Huỳnh Thị Lệ đem cá chết đến phản ánh tại cuộc họp

Tại cuộc họp, có hộ dân trực tiếp mang cá chết đến phản ánh. Người dân cho rằng thiệt hại do nguồn nước bị nhiễm mặn trong quá trình bơm cát phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Bà Huỳnh Thị Lệ phản ánh, tôi đã đầu tư gần 2 tỷ đồng, nay cá chết hàng loạt, thiệt hại 2 ha. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, không biết lấy gì để tái sản xuất và ổn định cuộc sống. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp thỏa đáng.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành Nguyễn Trường Giang (thứ 2, bên phải sang) phát biểu tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, người dân cũng đặt vấn đề về việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, yêu cầu công khai kết quả phân tích chất lượng nước và chỉ tiêu chất lượng nguồn nước tại khu vực quanh dự án.

Liên quan đến nội dung này, đại diện Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết đã lấy mẫu nước và bước đầu ghi nhận độ mặn khá cao. Hiện tại, chi cục đang so sánh lại với chất lượng nước mặt, đồng thời rà soát, đối chiếu với quy chuẩn nước nuôi trồng thủy sản thật kỹ lưỡng, sau đó sẽ có thông tin chính thức.

Cá bống tượng bị chết

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành Nguyễn Trường Giang, cho biết chính quyền địa phương đã bước đầu nắm được tình hình thiệt hại của người dân. Tuy nhiên, việc xác định cụ thể mức độ tổn thất cần thực hiện theo quy trình.

Trong ngày 4-5 tới, các đơn vị liên quan cùng chính quyền phường sẽ trực tiếp đến từng hộ dân để kiểm tra thực tế, ghi nhận mức độ thiệt hại theo phản ánh của bà con. Sau đó, sẽ đối chiếu với các quy định hiện hành để đề xuất hướng giải quyết.

Như Báo SGGP đã thông tin, Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang được triển khai thi công trên địa bàn khóm 3, khóm 4 (phường Tân Thành). Theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công khi bơm cát có đắp đập ngăn nước nhưng không triệt để, đập thấp nên nước mặn tràn vào các ao nuôi cá, kênh rạch xung quanh.

Hiện đang mùa hạn mặn gay gắt, nguồn nước dưới các kênh rạch bị nhiễm mặn làm cho nông dân không thể lấy nước vào ao nuôi hoặc lấy nhầm nước mặn dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt; có hộ tỷ lệ cá chết hơn 80%. Qua thống kê ban đầu, có hơn 80 hộ dân nghi bị ảnh hưởng.

Tin liên quan Cá chết hàng loạt quanh khu bơm cát thi công dự án Cảng hàng không Cà Mau

