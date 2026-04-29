Mưa lớn, dông lốc gây thiệt hại nặng tại Nghệ An, Thanh Hóa

Từ chiều tối 28 đến sáng 29-4, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra tại nhiều địa phương ở Nghệ An và Thanh Hóa, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, trường học, hoa màu và hạ tầng.

Đồn Biên phòng Keng Đu hỗ trợ địa phương, nhà trường khắc phục thiệt hại do dông lốc gây ra
Tại Nghệ An, dông lốc gây thiệt hại tại các xã Na Ngoi, Keng Đu, Chiêu Lưu và Mường Xén, làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều công trình công cộng, trường học hư hỏng, cây xanh và hoa màu đổ gãy.

Ở xã Na Ngoi, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng. Đồn Biên phòng Na Ngoi đã khẩn trương phối hợp chính quyền hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp hiện trường và cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tại xã Keng Đu, dông lốc làm hư hỏng một số công trình của trường học và trụ sở xã.

Các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc
Công an xã Na Ngoi cùng cấp ủy, chính quyền và các đơn vị vũ trang thăm tặng quà các hộ khó khăn bị ảnh hưởng dông lốc

Tại xã Chiêu Lưu, khoảng 30-40 hộ dân ở 6 bản bị ảnh hưởng, nhiều nhà bị tốc mái.

Ở xã Mường Xén, một số hộ dân tại bản Na Nhu và Bình Sơn 1 cũng bị thiệt hại về nhà ở. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Nhà dân bị tốc mái
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả dông lốc
Tại Thanh Hóa, mưa dông từ tối 27-4 đến sáng 29-4 gây thiệt hại nặng tại nhiều xã miền núi. Thiên tai làm 1 người tử vong, 42 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều trường học, cột điện và công trình dân sinh hư hỏng.

Ngoài ra, hàng trăm hécta lúa, bắp và rừng keo bị đổ gãy; nhiều tuyến kênh mương, công trình công cộng bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất và đảm bảo an toàn hệ thống điện.

Dông lốc gây thiệt hại nặng ở Thanh Hóa
DƯƠNG QUANG - LÊ THẠCH

