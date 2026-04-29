Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông"

Sáng 29-4, tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ - Ngày hội “Thống nhất non sông” năm 2026, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương

Trong không khí trang nghiêm, trên nền nhạc Quốc ca thiêng liêng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương cùng hàng ngàn người có mặt tại buổi lễ xúc động khi cờ đỏ sao vàng được kéo lên Kỳ Đài Hiền Lương, cùng nhau ôn lại ký ức về một thời kỳ lịch sử hào hùng, đầy oanh liệt, vẻ vang của quân và dân ta.

Sau Hiệp định Genève năm 1954, dòng sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, chia cắt đất nước thành hai miền Nam - Bắc.

Trong suốt chiều dài của cuộc đấu tranh, dưới làn "mưa bom bão đạn" của quân thù, lá cờ Tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến vẫn ngày đêm kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của ý chí và khát vọng thống nhất; đồng thời là niềm tin để đồng bào miền Nam hướng về miền Bắc, hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu, tạo động lực cho quân và dân ta kiên cường chiến đấu, lập nên chiến công hiển hách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ Thượng cờ - Ngày hội “Thống nhất non sông”

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Lễ Thượng cờ - Ngày hội “Thống nhất non sông” năm 2026 là dịp thiêng liêng để ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc. Đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng, bi tráng vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Quảng Trị. Hiền Lương - Bến Hải mãi mãi là biểu tượng thiêng liêng của ý chí thống nhất, của khát vọng hòa bình và niềm tin sắt son vào ngày Bắc - Nam sum họp một nhà.

“Quảng Trị hôm nay, từ vùng đất lửa anh hùng, đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế, mở ra vận hội phát triển mới. Với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, hướng tới mục tiêu xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung”, đồng chí Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Tin liên quan Thiêng liêng Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông

VĂN THẮNG