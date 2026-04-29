TPHCM ra mắt nền tảng số quản lý Nghĩa trang Hàng Dương

Đây là công trình số hóa nghĩa trang đầu tiên của TPHCM có kết hợp dữ liệu lịch sử và dữ liệu địa lý để xác định vị trí từng ngôi mộ trên nền bản đồ số.

Sáng 29-4, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phối hợp UBND đặc khu Côn Đảo, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) tổ chức ra mắt nền tảng số quản lý Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TPHCM).

Đây là công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 51 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (1-5-1975 - 1-5-2026).

Nghĩa trang Hàng Dương hiện có gần 2.000 ngôi mộ trên diện tích gần 20ha, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo; là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Buổi lễ được tổ chức tại điểm cầu Trung tâm chuyển đổi số TPHCM và kết nối trực tuyến đến đặc khu Côn Đảo

Tại buổi lễ, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, cho biết, cuối tháng 10-2025, trong chuyến khảo sát đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, trung tâm đã lắng nghe những chia sẻ về khó khăn trong số hóa và định vị mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Từ đó, trung tâm cùng các đơn vị quyết định hợp lực thực hiện dự án bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

“Điều mong mỏi của những người thực hiện không chỉ là số hóa dữ liệu, mà còn bảo đảm những người đi tìm người thân có thể nhanh chóng xác định được vị trí phần mộ một cách rõ ràng, trọn vẹn hơn”, bà Võ Thị Trung Trinh chia sẻ.

Nền tảng số được truy cập tại địa chỉ: https://nghiatranghangduong.tphcm.gov.vn. Hệ thống cung cấp bản đồ số định vị thông minh GPS/GIS, cho phép xác định tọa độ từng phần mộ và hướng dẫn đường đi chi tiết cho khách viếng thăm. Người dùng có thể tra cứu thông tin liệt sĩ theo họ tên, quê quán, năm sinh, năm mất hoặc theo khu vực mộ thông qua bộ lọc thông minh. Toàn bộ dữ liệu đã được chuẩn hóa, lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Trung tâm dữ liệu thành phố; hệ thống đã được kiểm thử vận hành, đánh giá an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng.

Thời gian tới, hệ thống sẽ được tích hợp vào Ứng dụng Công dân số TPHCM, giúp mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi. Trung tâm cũng cam kết tiếp tục hoàn thiện nền tảng, cập nhật dữ liệu và mở rộng mô hình số hóa sang các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ khác.

THU HOÀI