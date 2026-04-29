Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 29-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đến dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) và Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh (phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị).

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí thành viên đoàn công tác Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên trong đoàn công tác đã nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người Anh Cả, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; Nhà văn hóa lớn; đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh

Trong kháng chiến, bến phà Gianh, cảng Gianh nằm trên mạch máu chiến lược Bắc - Nam, là tuyến đường chi viện trọng yếu cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1965 đến tháng 11-1968 và nửa cuối năm 1972, nơi đây bị đánh phá 2.191 trận lớn nhỏ.

Nơi đây, 114 bộ đội, cán bộ, công nhân giao thông vận tải đã hy sinh cùng hàng ngàn nam, nữ dân quân, thanh niên xung phong, dân công và nhân dân các xã hai bờ sông Gianh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tại đền thờ của khu di tích, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài chiến thắng Bến phà Gianh



Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh vừa hoàn thành việc tôn tạo vào tháng 4-2026. Nơi đây không chỉ là điểm đến tri ân linh thiêng mà còn là không gian tưởng niệm kết hợp du lịch tâm linh, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Qua đó, tiếp thêm động lực gìn giữ truyền thống, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

VĂN THẮNG