Thênh thang cao tốc

Theo kế hoạch, đoạn tuyến chính dự án thành phần 2, 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 37 km và các đoạn tuyến thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Gia Lai và Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng đúng dịp lễ 30-4 và 1-5.

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chuẩn bị đi vào hoạt động. Ảnh: PHÚ NGÂN

Khai thác một phần đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án thành phần 2) cho biết, phương án khả thi để tổ chức cho phương tiện tiếp cận đoạn tuyến cao tốc khai thác tạm là thông qua đường Bưng Môn, đoạn tiếp giáp quốc lộ 51 (qua địa bàn xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Theo phương án này, tài xế ra khỏi cao tốc TPHCM - Long Thành, tại khu vực nút giao với quốc lộ 51 sẽ rẽ vào đường Bưng Môn và đi thêm khoảng hơn 1km rồi rẽ phải vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

​Theo ông Trần Đình Việt, Giám đốc Ban điều hành dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, thời gian qua, đơn vị đã tập trung tối đa nhân lực, phương tiện tăng tốc thi công, đến nay dự án thành phần 2, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành, đủ điều kiện vận hành; việc nâng cấp, sửa chữa đường Bưng Môn cũng triển khai thần tốc, có thể sử dụng được ngay, hiện đang báo cáo cấp có thẩm quyền để chính thức khai thác tạm từ chiều 29-4.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua TPHCM chuẩn bị đi vào khai thác. Ảnh: PHÚ NGÂN

Còn tại dự án thành phần 3 qua địa bàn TPHCM, đến nay, đã hoàn thành toàn bộ 19,5km tuyến chính cao tốc, nút giao khác mức; cầu chính tuyến; 5/7 cầu vượt ngang; hoàn thành toàn bộ hệ thống an toàn giao thông, hàng rào, tôn lượn sóng 2 bên đường tuyến chính và nút giao. Tốc độ tổ chức khai thác tạm là 80km/giờ.

Theo các chuyên gia, tuyến đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu là tuyến cao tốc đầu tiên đi về phía Đông TPHCM và mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng. Dự án đã được thông xe kỹ thuật từ tháng 4-2025. Tuy nhiên việc đưa vào khai thác cần sự kết nối đồng bộ với dự án thành phần 2 đi qua tỉnh Đồng Nai. Việc đưa vào hoạt động đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dù là tạm thời nhưng sẽ giảm thiểu đáng kể tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 51 hiện nay. Trong tương lai, tuyến đường sẽ là “đòn bẩy” kinh tế hữu hiệu cho kinh tế phía Đông của thành phố, nhất là hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép – Thị Vải, du lịch…

Đường về miền Trung gần hơn

Trong ngày 28-4, công tác chuẩn bị thông xe chính thức 187km đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi đang được các nhà thầu gấp rút hoàn thiện. Ghi nhận của PV Báo SGGP tại gói thầu 11XL thuộc dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh, công nhân của Công ty Hồng Hà khẩn trương lắp đặt những biển báo cuối cùng tại nút giao với Quốc lộ 19C. Giữa mưa giông, các tổ thi công nỗ lực hoàn tất hạng mục, phần việc để kịp thông xe vào trưa 29-4. Dọc dự án qua khu vực đồi núi giáp đèo Cù Mông (ranh giới Gia Lai, Đắk Lắk), nhiều mũi thi công triển khai lắp lan can, hộ lan, gia cố mái taluy bằng rọ đá nhằm phòng sạt lở vào mùa mưa. Còn tại điểm đầu dự án đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (qua tỉnh Gia Lai), các hạng mục cơ bản hoàn thành, chuẩn bị thông xe.

Anh Nguyễn Trung Lập (36 tuổi, Đắk Lắk), tài xế chở nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, cho biết: "Từ cuối năm 2025 đến nay, giới tài xế luôn mong tuyến cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai sớm thông xe vì đây là “điểm nghẽn” cuối cùng của toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Dự kiến, nếu 178km đường cao tốc này được thông suốt, sẽ rút ngắn được gần 2 giờ lưu thông, đặc biệt sẽ giảm áp lực phương tiện trên quốc lộ 1A, giảm ùn tắc trong kỳ lễ 30-4, 1-5".

Với việc thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, thời gian di chuyển từ TPHCM, các tỉnh Đông, Tây Nam bộ đi Đà Nẵng đã được rút ngắn đáng kể, mang lại cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch cho các địa phương. Giờ đây, chỉ còn đoạn đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (dài 48km, qua tỉnh Đắk Lắk) theo kế hoạch đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2-9-2025 nhưng do ảnh hưởng mưa lũ nên chưa kịp hoàn thành.

XUÂN TRUNG - PHÚ NGÂN - NGỌC OAI