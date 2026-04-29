Hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân bị ảnh hưởng vụ hỏa hoạn ở phường Chánh Hưng

Sáng 29-4, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng (TPHCM) đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn tại hẻm 157C Dương Bá Trạc.

Lãnh đạo địa phương đã chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, chính quyền và MTTQ phường đã trao quà cùng 33 triệu đồng hỗ trợ cho 3 hộ dân bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Phường Chánh Hưng hỗ trợ các hộ dân bị hỏa hoạn

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 cùng ngày 29-4, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà ven sông Ông Lớn trong hẻm 157C Dương Bá Trạc. Vụ cháy khiến 1 căn bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 căn bị ảnh hưởng (có 1 căn không có người ở).

Đến 5 giờ 16 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

ĐÌNH DƯ