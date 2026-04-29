Đoàn công tác Quân khu 5 dâng hương tại các "địa chỉ đỏ" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 29-4, tại Quảng Ngãi, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 cùng Đoàn công tác của Quân khu đến dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử và "địa chỉ đỏ" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại tượng đài Chiến thắng Ba Gia, Đoàn công tác Quân khu 5 đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ và nhân dân địa phương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Ba Gia (31-5-1965) vang dội – mốc son chói lọi góp phần làm phá sản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ trên chiến trường miền Nam.

Thay mặt lực lượng vũ trang Quân khu 5, Thiếu tướng Lương Đình Chung và đoàn công tác nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ sẵn sàng chiến đấu; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đoàn công tác Quân khu 5 cũng đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chính ủy, Tư lệnh Liên khu V, vị tướng tài ba, người trực tiếp chỉ huy Đội du kích Ba Tơ.

Đoàn công tác cũng đến dâng hương tại nhà thờ Trung tướng Trần Quý Hai, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại đây, Thiếu tướng Lương Đình Chung và Đoàn công tác Quân khu 5 đã bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp to lớn của các bậc tiền bối đối với sự lớn mạnh của Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu.

Cùng ngày, Đoàn đã đến dâng hương tại Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Thiếu tướng Lương Đình Chung đánh giá cao công tác giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử của đơn vị, đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

NGUYỄN TRANG