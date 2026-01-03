Khánh thành khu vực để xe điện và trạm sạc ở chung cư Mỹ Phúc (phường Phú Định, TPHCM)

Lãnh đạo phường Phú Định, Ban Quản trị chung cư Mỹ Phúc và đại diện Ban Công tác Mặt trận Khu phố 53 thực hiện nghi thức gắn bảng công trình “Điểm sạc xanh” tại chung cư Mỹ Phúc.

Chung cư Mỹ Phúc hiện có gần 960 căn hộ với nhu cầu sử dụng xe đạp điện, xe máy điện ngày càng tăng cao. Trước đây, việc một số hộ dân tự sạc xe trong căn hộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Trạm sạc xe điện được bố trí tách biệt với khu vực để xe dùng xăng. Hệ thống thiết bị do Eboost cung cấp với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của châu Âu. Suốt quá trình thi công, công trình luôn được Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Khu vực 8) - Công an TPHCM giám sát và tư vấn chặt chẽ. Trạm sạc mới có công suất phục vụ khoảng 300 phương tiện.

Khu vực để xe điện và trạm sạc xe điện được bố trí riêng biệt với phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng tại chung cư Mỹ Phúc.

Ông Nguyễn Nguyên Khôi, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND phường Phú Định cho biết, với mô hình “Điểm sạc xanh” tại chung cư Mỹ Phúc là một điểm sáng trong công tác chuyển đổi xanh và thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là tiện ích cho người dân mà còn thực hiện hiệu quả công tác PCCC và đảm bảo an toàn chung tại địa phương.

Cư dân chung cư Mỹ Phúc sử dụng trạm sạc xe điện tập trung, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư.

Thao tác sạc xe điện tại khu vực được trang bị đầy đủ thiết bị và ổ cắm an toàn

Cư dân chung cư Mỹ Phúc yên tâm sử dụng phương tiện xanh tại khu vực sạc xe điện tập trung

Khu vực để xe và trạm sạc xe điện được bố trí các phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Lực lượng bảo vệ chung cư thường xuyên kiểm tra, giám sát khu vực để xe điện và sạc xe điện nhằm bảo đảm an toàn cho cư dân

Việc khánh thành công trình khu vực để xe điện và trạm sạc có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng chủ trương “Chuyển đổi xanh – Thân thiện với môi trường”.

HOÀNG HÙNG