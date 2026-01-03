Khánh thành khu vực để xe điện và trạm sạc ở chung cư Mỹ Phúc (phường Phú Định, TPHCM)

Chung cư Mỹ Phúc hiện có gần 960 căn hộ với nhu cầu sử dụng xe đạp điện, xe máy điện ngày càng tăng cao. Trước đây, việc một số hộ dân tự sạc xe trong căn hộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.
Trạm sạc xe điện được bố trí tách biệt với khu vực để xe dùng xăng. Hệ thống thiết bị do Eboost cung cấp với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của châu Âu. Suốt quá trình thi công, công trình luôn được Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Khu vực 8) - Công an TPHCM giám sát và tư vấn chặt chẽ. Trạm sạc mới có công suất phục vụ khoảng 300 phương tiện.
Ông Nguyễn Nguyên Khôi, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND phường Phú Định cho biết, với mô hình “Điểm sạc xanh” tại chung cư Mỹ Phúc là một điểm sáng trong công tác chuyển đổi xanh và thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là tiện ích cho người dân mà còn thực hiện hiệu quả công tác PCCC và đảm bảo an toàn chung tại địa phương.
Việc khánh thành công trình khu vực để xe điện và trạm sạc có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng chủ trương “Chuyển đổi xanh – Thân thiện với môi trường”.