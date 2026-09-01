Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan

Ngày 31-8, Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) khai mạc Hội nghị thượng đỉnh thường niên tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Tham dự hội nghị kéo dài hai ngày có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian... Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn là khách mời.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt tại khu phức hợp Royal Central Park ở thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO Plus) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Kyrgyzstan.

Trong ngày 31-8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cá nhân Tổng Thư ký Nurlan Yermekbayev dành cho Việt Nam; chúc mừng SCO nhân kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, SCO đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác và kết nối trong không gian Á - Âu nhằm hóa giải các xung đột, tranh chấp, mang lại hòa bình cho các khu vực trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Kyrgystan Sadyr Japarov. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và thảo luận thúc đẩy quan hệ song phương. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng chuyển tới Tổng thống Sadyr Japarov lời chào và những lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Sadyr Japarov thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Với chủ đề “Cùng nhau vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững”, hội nghị năm nay nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đa cực thay cho đối đầu. Các nhà lãnh đạo thành viên SCO mong muốn đưa tổ chức này thành tổ chức đại diện cho các nước đang phát triển bằng cách mở rộng lĩnh vực hoạt động và số thành viên. Hiện SCO có 10 thành viên, 2 quan sát viên và 14 đối tác.

Cũng trong ngày 31-8, tại thủ đô Bishkek, Cộng hòa Kyrgystan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt tại khu phức hợp Royal Central Park ở thủ đô Bishkek.

HUY QUỐC