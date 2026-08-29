Khánh thành “Vườn tre Fidel Castro” tại Củ Chi

Ngày 29-8, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM phối hợp cùng Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tổ chức lễ phát động phong trào trồng 100 cây tre và khánh thành “Vườn tre Fidel Castro”, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Cuba Fidel Castro (13-8-1926 – 13-8-2026).

Các đại biểu trước "Vườn tre Fidel Castro" vừa khánh thành. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi lễ, PGS-TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM, cho biết việc trồng 100 cây tre mang ý nghĩa tưởng nhớ và tri ân Lãnh tụ Fidel Castro, người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM Trương Thị Hiền phát biểu tại buổi lễ phát động phong trào trồng 100 cây tre và khánh thành “Vườn tre Fidel Castro”. Ảnh: THỤY VŨ

Theo PGS-TS Trương Thị Hiền, tre được lựa chọn bởi đây là hình ảnh gần gũi, tiêu biểu cho sức sống, sự kiên cường và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. “Vườn tre Fidel Castro” được xây dựng tại Củ Chi, vùng đất gắn với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam, nhằm tạo thêm một dấu ấn về tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martínez Duque phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: THỤY VŨ

Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martínez Duque cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các cơ quan, tổ chức của TPHCM và những người từng học tập, làm việc tại Cuba đã đóng góp thực hiện công trình.

Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM đề cao ý nghĩa của địa đạo Củ Chi. Đây là biểu tượng của ý chí, tinh thần chiến đấu, sự mưu trí của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh.

Các đại biểu trồng tre. Ảnh: THỤY VŨ

Nhắc lại chuyến thăm Củ Chi của Chủ tịch Fidel Castro vào tháng 12-1995, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM nhấn mạnh về những giá trị lịch sử và tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Fidel Castro với Việt Nam. Ông khẳng định 100 cây tre được trồng hôm nay sẽ trở thành biểu tượng của sự tiếp nối và tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Trước đó, các đại biểu đã viếng Đền Bến Dược, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

THỤY VŨ