Chính trị

Đối ngoại

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Malaysia và Kyrgyzstan

SGGPO

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Malaysia (31-8-1957 – 31-8-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Quốc vương Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Johari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Awang Bemee Awang Ali Basah.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.

* Cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Kyrgyzstan (31-8-1991 – 31-8-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sadyr Japarov; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Adylbek Kasymaliev; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Marlen Mamataliev.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Zheenbek Kulubaev.

Tin liên quan
MINH DUY

Từ khóa

Điện mừng Quốc khánh Malaysia Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn