Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Malaysia và Kyrgyzstan

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Malaysia (31-8-1957 – 31-8-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Quốc vương Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Johari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Awang Bemee Awang Ali Basah.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.

* Cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Kyrgyzstan (31-8-1991 – 31-8-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sadyr Japarov; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Adylbek Kasymaliev; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Marlen Mamataliev.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Zheenbek Kulubaev.

MINH DUY