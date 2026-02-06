Ủy ban Kinh tế và Tài chính kỷ niệm 80 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Chiều 6-2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội kỷ niệm 80 năm thành lập Ủy ban (4-3-1946 – 4-3-2026) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng tập thể Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính - tiền thân là Tiểu ban Tài chính Kinh tế của Ban Thường trực Quốc hội được thành lập ngay từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa I. Trải qua 80 năm lịch sử, với những tên gọi, cách thức tổ chức khác nhau, Ủy ban đã không ngừng hoàn thiện, lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Ủy ban luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác thẩm tra, giám sát và quyết định các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước về kinh tế, tài chính, ngân sách và các dự án quan trọng quốc gia có ý nghĩa then chốt đối với sự ổn định và phát triển đất nước.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi khẳng định, việc Ủy ban đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Đảng, Nhà nước trao tặng là niềm tự hào to lớn.



“Phần thưởng cao quý này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, đặt ra yêu cầu để mỗi cán bộ, công chức của Ủy ban tiếp tục nỗ lực hơn nữa, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra và giám sát trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình với yêu cầu ngày càng cao về quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng tập thể Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

ANH PHƯƠNG