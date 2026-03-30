Dự thảo về điều kiện hợp thửa, tách thửa đất tại TPHCM

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về dự thảo Quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố.

Một khu đất phân lô trên địa bàn phường Tân Thành, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Sở NN-MT cho biết, trong quá trình soạn thảo, Sở NN-MT đã tiếp nhận ý kiến đóng góp của hơn 100 đơn vị. Qua đó, Sở NN-MT đã thống nhất với 5 mức diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở để cơ quan quản lý nhà nước dễ vận dụng khi tổ chức thực hiện. Về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở các địa phương không thay đổi so với đề xuất trước đó.

Theo đó, đối với khu vực 1 có diện tích tối thiểu 36m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3m.

Riêng đối với mức diện tích tối thiểu là 60m², trước đây áp dụng trên địa bàn khu vực Bình Dương thì phần lớn các đơn vị đề nghị điều chỉnh chiều ngang mặt tiền theo lộ giới. Nhận thấy đây cũng là điều hợp lý nên Sở NN-MT đã điều chỉnh đối với diện tích tối thiểu 60m² được tách thửa thì chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông dưới 19m; chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông trên 19m.

Khu đất trên địa bàn xã Bình Chánh, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Về tiêu chí lối đi, Sở NN-MT cho hay, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã có công văn thông tin hiện không có tiêu chí cụ thể về lối đi khi giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất. Do đó, khi giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất vẫn theo hiện trạng thực tế.

Như vậy, tùy thuộc vào hình dáng hình học của lối đi mà cơ quan chức năng xác định các điều kiện đảm bảo về phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm. Việc đảm bảo thoát hiểm trong công tác phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng để bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và đảm bảo quyền của người sử dụng đất đối với các thửa đất liền kề sau khi tách thửa. UBND cấp phường, xã hiện nay có chức năng phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng có khả năng xem xét điều kiện bảo đảm có lối đi khi tách thửa.

Theo Sở NN-MT, qua góp ý của các đơn vị, sở đã điều chỉnh lại về điều kiện phần lối đi khi giải quyết tách thửa so với dự thảo trước đây. Cụ thể, điều kiện bảo đảm có lối khi giải quyết tách thửa do UBND phường, xã và đặc khu Côn Đảo có trách nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương xem xét và đảm bảo thoát hiểm trong công tác phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng khi chấp thuận tách thửa đất, hợp thửa đất.

THANH HIỀN