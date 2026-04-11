Khoảng 1 triệu thí sinh sẽ dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ngày 10-4, tại Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chủ trì hội nghị.

Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi năm 2026 có quy mô lớn, với khoảng 1 triệu thí sinh và 200.000 cán bộ, giáo viên tham gia, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Do đó, việc tổ chức phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Trước những thách thức mới như gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với lực lượng công an triển khai các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết, áp lực tổ chức kỳ thi tại TPHCM là rất lớn với hơn 131.000 thí sinh. Với kỳ thi năm nay, TPHCM đặc biệt siết chặt công tác nhân sự, hạn chế tối đa việc giáo viên nghỉ phép hoặc xuất cảnh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đồng thời, TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý thi nhằm đáp ứng việc xử lý dữ liệu lớn, giảm lỗi kỹ thuật và tăng hiệu quả tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý, không để bất kỳ học sinh nào vì điều kiện khó khăn về đi lại, ăn ở mà không thể dự thi. Các địa phương tiếp tục tập trung vào công tác dạy học lớp 12, hoàn thành chương trình, tổ chức ôn tập phù hợp và triển khai thi thử nghiêm túc, bảo đảm “thi thử nhưng vận hành thật”.

LÂM NGUYÊN

