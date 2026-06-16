Khởi động giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2026

Họp báo khởi động giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam năm 2026. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng trưởng ban tổ chức giải thưởng cho biết, Vạn Xuân Awards là giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các chiến dịch quảng cáo xuất sắc, giàu giá trị ứng dụng và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, quảng cáo không chỉ là công cụ truyền thông thương hiệu mà còn là phương tiện lan tỏa giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và sức mạnh mềm của Việt Nam. Nhiều chiến dịch sáng tạo lấy cảm hứng từ văn hóa Việt đã góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Giải thưởng nằm trong Đề án xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia về quảng cáo sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2020-2030, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo định hướng, các ngành công nghiệp văn hóa được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10% mỗi năm, đóng góp khoảng 7% GDP cả nước vào năm 2030.

Sau ba mùa tổ chức từ năm 2023 đến 2025, Vạn Xuân Awards đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, quy tụ khoảng 400 thương hiệu và hơn 200 chuyên gia sáng tạo tham gia. Năm nay, giải thưởng có tổng cộng 52 hạng mục, gồm: Grand Prix dành cho chiến dịch quảng cáo xuất sắc nhất; 9 giải Vạn Xuân Classic cho các loại hình quảng cáo truyền hình, ngoài trời và nền tảng số; 39 giải Vạn Xuân tôn vinh chiến dịch, thương hiệu, nhà sản xuất và các cá nhân tiêu biểu...

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1-9 đến 20-10-2026. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM vào tháng 12-2026, cùng chuỗi hoạt động hội thảo, triển lãm, giao lưu nghề nghiệp và giới thiệu công nghệ quảng cáo, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và quảng bá văn hóa Việt Nam trong thời đại số.

VĨNH XUÂN