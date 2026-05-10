Đà Lạt mùa phượng tím

Những ngày này, khi đến với phố núi Đà Lạt, du khách không còn nhìn thấy những không gian hoa mai anh đào nhuộm hồng những đường phố dịp đầu năm, mà thay vào đó là màu tím biếc êm đềm, lãng mạn của hoa phượng tím, tạo nên nét đặc sắc rất riêng của vùng đất du lịch Đà Lạt.

Ngược dòng thời gian, phượng tím vốn là loài cây cận nhiệt đới có nguồn gốc Nam Mỹ, năm 1962, cố kỹ sư nông học Lương Văn Sáu (1942-2004) mang hạt giống phượng tím từ Pháp về. Nhưng phải đến tận năm 1994, ông mới thành công trong việc nhân giống phượng tím bằng phương pháp chiết cành.

Và sau đó, phượng tím dần dần được trồng đại trà trên nhiều đường phố Đà Lạt như trong công viên hay các khu, điểm du lịch. Thậm chí, ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm có hẳn một con đường mang tên Phượng Tím.

Cho đến nay, phượng tím đẹp nhất vẫn là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai trước chợ Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt) với 3 cây cao lớn, tán hoa rộng, màu tím biếc rực rỡ; trong đó có cây phượng tím già đầu dòng do kỹ sư Lương Văn Sáu đích thân trồng. Hàng năm, cây vẫn khoe sắc, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu trung tâm thành phố hoa.

Nếu mai anh đào là một loài hoa đặc hữu của vùng núi rừng Đà Lạt vào mỗi dịp tết đến, xuân về thì từ hơn nửa thế kỷ qua, người dân nơi đây cũng đã quen với ký ức không gian hoa phượng tím báo hiệu vào hè.

Một cây phượng tím cao lớn sum suê hoa lá trước chợ Đà Lạt

Theo số liệu của UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, chỉ riêng trong phạm vi của phường hiện có khoảng 2.000 cây phượng tím được trồng dọc các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ và tại khuôn viên các trường học, bệnh viện, công sở, khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Ông Nguyễn Đức Phúc, ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt, chia sẻ: “Hoa phượng tím có thời gian nở lâu hơn so với mai anh đào, đồng nghĩa tạo nên cảnh quan đẹp kéo dài hơn. Tôi nghĩ rằng chính quyền địa phương nên xem xét trồng xen kẽ phượng tím với các loại cây hoa khác để vùng đất Đà Lạt mãi mãi là một vườn hoa lớn có hoa nở quanh năm”.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, thông tin, phường sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trồng phượng tím trên các tuyến đường, khu dân cư mới, khu vực công cộng và ưu tiên trồng tại các bệnh viện, trường học, cơ sở tôn giáo, trụ sở cơ quan nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và cải thiện môi trường sống. UBND phường sẽ phối hợp với Ban Quản lý các khu du lịch để trồng, đặc biệt là tiếp tục mở rộng rừng hoa phượng tím tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm nhằm tạo cảnh quan hoa đẹp, thu hút du khách.

Phượng vĩ tím, tên khoa học là Jacranda Mimosifolia D.Don, thuộc họ Chùm ớt. Cây cao có thể lên đến 10m với đường kính tán lá từ 3m đến 7-8m. Hoa hình ống, giống như cái chuông dài 4-5cm, mọc thành chùm có màu tím biếc, có hình giống hoa phượng nên được người địa phương gọi là phượng tím.

VĂN PHONG