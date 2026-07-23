Bún bò Huế xác lập kỷ lục Việt Nam tại "Huế - Kinh đô Ẩm thực 2026"

Diễn ra từ ngày 23 đến 26-7, chương trình Huế - Kinh đô Ẩm thực 2026 quy tụ 80 gian hàng đến từ các nhà hàng, doanh nghiệp, nghệ nhân ẩm thực, làng nghề và hội đầu bếp của thành phố Huế cùng nhiều địa phương trên cả nước.

Ngoài giới thiệu bún bò Huế, sự kiện còn mang đến nhiều món ăn đặc sắc của các vùng miền, các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, tạo nên không gian giao lưu văn hóa ẩm thực phong phú, hấp dẫn.

Các nghệ nhân quảng diễn món bún bò Huế

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động xác lập kỷ lục "Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm" và chương trình nghệ thuật "Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự", tái hiện hành trình hình thành, phát triển của bún bò Huế gắn với làng nghề Vân Cù và chiều sâu văn hóa vùng đất Cố đô.

Người dân và du khách còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như tham quan không gian trưng bày, thưởng thức các chương trình nghệ thuật hàng đêm, giao lưu văn hóa ẩm thực...

Tái hiện hành trình hình thành, phát triển của bún bò Huế

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Festival Huế 2026, nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu bún bò Huế - món ăn đặc trưng của Cố đô Huế, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản ẩm thực Việt Nam.

Thông qua chương trình, Huế tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc; từng bước đưa bún bò Huế trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh Huế trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và quốc tế, hướng đến phát triển du lịch chất lượng, bền vững và giàu bản sắc.

Ngày 27-6-2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 2203/QĐ-BVHTTDL, đưa "Tri thức dân gian về bún bò Huế" vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình Tri thức dân gian. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và kinh tế của món ăn đặc trưng mang đậm bản sắc vùng đất Cố đô Huế.

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