Văn hóa

Nhịp sống

Giữ nghề cổ trong thời đại số

SGGPO

Ngày 13-5, tại Đường sách TPHCM diễn ra chương trình giao lưu “Nghề cổ nhịp số”.

Tại chương trình, các khách mời gồm: nghệ nhân làng gốm Lái Thiêu Trần Thị Yến; nghệ nhân vẽ gốm Nguyễn Trần Phương Thảo; bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Giám đốc dự án “Đọc sách cùng Xích lô”; nhà báo Trung Nghĩa, Đại sứ văn hóa đọc TPHCM 2023-2024 đã cùng nhau trao đổi xung quanh chủ đề “Giữ làng nghề thời đại số”.

IMG_2822.jpg
Các khách mời tại chương trình

Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng cho rằng, “Chuyển đổi số cho làng nghề không phải chỉ có bản đồ số mà cần phải có những nhà sáng tạo nội dung. Mỗi nhà sáng tạo sẽ kể một câu chuyện về làng nghề, từ đó, người nước ngoài dù chưa đến làng nghề nhưng thông qua các nền tảng như TikTok, YouTube… có thể chạm đến được với làng nghề bằng ngôn ngữ của giới trẻ và hội nhập”.

IMG_2862.jpg
Khách mời cùng sinh viên chụp hình lưu niệm

Trong thời gian từ nay đến ngày 17-5, tại Đường sách TPHCM còn diễn ra hoạt động trưng bày 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề tại TPHCM và các tỉnh, thành như Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang… do sinh viên Khoa Báo chí Truyền thông, Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TPHCM thực hiện.

IMG_2873.jpg
Các bạn trẻ xem triển lãm

Nhà báo Trung Nghĩa, Giảng viên nhiếp ảnh/Giám tuyển triển lãm ảnh “Nghề cổ nhịp số” cho biết: “Triển lãm là dịp giới trẻ, sinh viên yêu văn hóa dân tộc gửi gắm tình cảm, sự trân trọng đối với di sản làng nghề truyền thống cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp”.

QUỲNH YÊN

Từ khóa

Nguyễn Thị Thúy Phượng Trung Nghĩa Trần Thị Yến Thúy Phượng Creator ĐH KHXH Đường sách TPHCM Báo chí Truyền thông Lái Thiêu Gen Z NXB Kim Đồng NXB Tổng hợp TPHCM Vang danh nghề cổ Nghề cổ nhịp số

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn