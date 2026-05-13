Giữ nghề cổ trong thời đại số

Tại chương trình, các khách mời gồm: nghệ nhân làng gốm Lái Thiêu Trần Thị Yến; nghệ nhân vẽ gốm Nguyễn Trần Phương Thảo; bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Giám đốc dự án “Đọc sách cùng Xích lô”; nhà báo Trung Nghĩa, Đại sứ văn hóa đọc TPHCM 2023-2024 đã cùng nhau trao đổi xung quanh chủ đề “Giữ làng nghề thời đại số”.

Các khách mời tại chương trình

Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng cho rằng, “Chuyển đổi số cho làng nghề không phải chỉ có bản đồ số mà cần phải có những nhà sáng tạo nội dung. Mỗi nhà sáng tạo sẽ kể một câu chuyện về làng nghề, từ đó, người nước ngoài dù chưa đến làng nghề nhưng thông qua các nền tảng như TikTok, YouTube… có thể chạm đến được với làng nghề bằng ngôn ngữ của giới trẻ và hội nhập”.

Khách mời cùng sinh viên chụp hình lưu niệm

Trong thời gian từ nay đến ngày 17-5, tại Đường sách TPHCM còn diễn ra hoạt động trưng bày 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề tại TPHCM và các tỉnh, thành như Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang… do sinh viên Khoa Báo chí Truyền thông, Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TPHCM thực hiện.

Các bạn trẻ xem triển lãm

Nhà báo Trung Nghĩa, Giảng viên nhiếp ảnh/Giám tuyển triển lãm ảnh “Nghề cổ nhịp số” cho biết: “Triển lãm là dịp giới trẻ, sinh viên yêu văn hóa dân tộc gửi gắm tình cảm, sự trân trọng đối với di sản làng nghề truyền thống cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp”.

QUỲNH YÊN