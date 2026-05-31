Vun vén, giữ lửa hôn nhân

Dù yêu nhau nhiều năm hay chỉ mới quen đã quyết định đi đến hôn nhân, không ít cặp vợ chồng trẻ vẫn trải qua cảm giác “vỡ mộng” sau đám cưới. Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ không phải vì hết yêu, mà do hai người chưa kịp chuẩn bị cho đời sống thật sau tình yêu - nơi cảm xúc lãng mạn dần nhường chỗ cho trách nhiệm, áp lực và những va chạm rất đời thường.

Kỳ vọng khác thực tế

Sau khi sinh con đầu lòng, chị Ngọc Dung (ngụ xã Củ Chi, TPHCM) gần như một mình xoay xở với việc chăm con trong căn nhà trọ nhỏ. Hai mẹ con ngủ dưới nhà, còn chồng chị chọn ngủ trên gác lửng vì cần giấc ngủ yên sau ngày làm việc mệt mỏi.

Chị kể: Mỗi ngày đi làm về, anh chỉ chơi với con được một lúc rồi lại cắm mặt vào điện thoại với lý do còn việc chưa xong. Con khóc đêm, sốt hay quấy, phần lớn chỉ mình tôi thức chăm.

Điều khiến chị hụt hẫng không hẳn là chuyện thức khuya hay vất vả sau sinh, mà là cảm giác cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Trong thời gian yêu nhau và lúc mang thai, chị từng tin chồng là người yêu trẻ con, biết quan tâm gia đình. Nhưng khi bước vào đời sống thực tế, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế bắt đầu hiện rõ.

Ban ngày tranh thủ giặt giũ, dọn dẹp, cơm nước; ban đêm chập chờn theo từng tiếng khóc của con, nhiều lúc chị tự hỏi từ khi nào việc chăm con mặc nhiên trở thành trách nhiệm của riêng mình, còn chồng xem việc đi làm kiếm được tiền là... đã hoàn thành nghĩa vụ.

Cùng chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái góp phần giúp hôn nhân bền vững (ẢNH: MINH KHÔI)

Không tìm được tiếng nói chung cũng là câu chuyện của chị Kim Thư (ngụ phường Xóm Chiếu, TPHCM). Sau đám cưới, những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu xuất hiện: chồng thường xuyên về trễ, đi ăn uống, tụ tập cà phê cùng đồng nghiệp nhưng ít khi nhắn tin hay gọi điện thông báo. Cảm giác bị bỏ rơi khiến chị khó chịu, nhưng thay vì đối thoại trực tiếp, chị lại mang chuyện kể với mẹ ruột.

“Tôi cứ nghĩ mẹ bênh mình là đúng, nhưng càng về sau mọi chuyện càng căng thẳng. Mỗi lần cãi nhau, mẹ lại gọi trách móc con rể khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn”, chị Thư chia sẻ.

Đỉnh điểm là dịp tết đầu tiên sau ngày cưới. Chồng muốn đưa vợ về quê ngoài Bắc nhưng chị từ chối, xách vali về nhà cha mẹ đẻ. Sau lần đó, chồng chị dần trở nên im lặng, thường xuyên lấy lý do công tác để vắng nhà. Đến khi phát hiện chồng ngoại tình, chị mới nhận ra cuộc hôn nhân của mình đã rạn nứt từ rất lâu.

“Nghĩ lại, tôi thấy lỗi không chỉ ở một phía. Có những lúc cả hai đều không còn muốn lắng nghe nhau nữa”, chị nói. Khi chị đưa đơn ly hôn, anh ký ngay mà không suy nghĩ hay níu kéo.

Cùng nhau đi qua những khác biệt

Hôn nhân ngày nay phần lớn bắt đầu từ tình yêu và lựa chọn tự nguyện của hai người. Nhưng cũng chính vì được xây dựng trên quá nhiều kỳ vọng tốt đẹp, nhiều cặp đôi dễ hụt hẫng khi đối diện với đời sống thực tế: áp lực tài chính, công việc, con cái, mối quan hệ hai bên gia đình hay đơn giản là những khác biệt trong thói quen sống.

Có một thực tế khá phổ biến, nhiều người chuẩn bị cho đám cưới rất kỹ dù chỉ diễn ra chóng vánh, nhưng lại không chuẩn bị cho đời sống hôn nhân cả cuộc đời.

Không mấy cặp đôi cùng ngồi lại để nói với nhau về chuyện quản lý tài chính, phân chia trách nhiệm, cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn hay đơn giản là chia sẻ về những tật xấu của bản thân. Và khi về sống chung cũng là lúc con người thật nhất của chúng ta không thể giấu diếm.

Hôn nhân không phải nơi con người tìm được một người hoàn hảo, mà là nơi học cách đồng hành với một người chưa hoàn hảo và chấp nhận chính mình cũng như vậy. Chỉ khi cả hai sẵn sàng cùng nhau đi qua những thất vọng, hôn nhân mới có cơ hội trở nên bền vững.

Khi yêu, con người thường xuất hiện với phiên bản dễ chịu và lãng mạn nhất. Nhưng khi sống chung, những khác biệt trong tính cách, nếp sinh hoạt hay quan niệm sống dần bộc lộ. Từ chuyện ai chăm con nhiều hơn, ai làm việc nhà đến cách tiêu tiền hay ứng xử với gia đình hai bên… tất cả đều có thể trở thành nguyên nhân của mâu thuẫn nếu thiếu sự tin tưởng, chia sẻ và thấu hiểu.

Hôn nhân bền vững không còn đến từ việc hai người còn yêu nhau không, điều quan trọng là họ có còn thực sự muốn đồng hành, cùng nhau vượt qua những điều không vừa ý. Nhiều mâu thuẫn hay sự tan vỡ thường bắt đầu từ những chuyện tưởng như rất nhỏ, như trường hợp của chị Thư. Nhưng khi không thể giao tiếp, ít lắng nghe, kỳ vọng quá lớn... nó sẽ đẩy hôn nhân đến bờ vực tan vỡ.

Theo chuyên gia tâm lý Trương Tấn Tài, Trung tâm tâm lý và phát triển con người NHC Việt Nam, vỡ mộng sau hôn nhân thực chất không phải là người ta thay đổi, mà là sự kỳ vọng trước và thực tế sau hôn nhân khác biệt quá nhiều.

Ông phân tích: “Trước hôn nhân, người ta thường hướng đến sự lãng mạn hoặc có những khoảng không gian đẹp cho nhau mà chưa thấy hết thực tế. Nhưng sau kết hôn, hai người phải đối diện với những vấn đề hàng ngày như quan niệm sống, suy nghĩ và cách ứng xử khác nhau. Chính điều đó đã tạo nên cảm giác hụt hẫng”.

HẢI DUY