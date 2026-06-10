Cựu nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai ở Huế lừa đảo 37 nạn nhân hơn 10 tỷ đồng

Ngày 10-6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (sinh năm 1990, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2021 đến tháng 9-2024, dù không còn là nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), nhưng Nguyên vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với người dân.

Võ Nguyễn Hoàng Nguyên tại phiên tòa

Nguyên tự giới thiệu đang công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai, có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng và có khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, sang tên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Tin tưởng, nhiều người đã giao tiền cùng hồ sơ, giấy tờ liên quan cho Nguyên để nhờ thực hiện các thủ tục đất đai. Nhận tiền, bị cáo không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyên lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 10,45 tỷ đồng của 37 bị hại trên địa bàn TP Huế.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyên còn sử dụng một phiếu thu giả có đóng dấu của Chi cục Thuế khu vực Hương Phú nhằm tạo lòng tin cho bị hại. Với thủ đoạn này, bị cáo tiếp tục chiếm đoạt 178,84 triệu đồng của chị T.T.T.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Nguyễn Hoàng Nguyên 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm tù giam.

VĂN THẮNG