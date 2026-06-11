Bị truy quét ở Campuchia, tội phạm về Việt Nam âm mưu lập trung tâm lừa đảo quy mô

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp các đơn vị liên quan bóc gỡ thành công nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo.

Cụ thể, chiều 11-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, các đối tượng trong đường dây trên đang âm mưu xây dựng một trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia âm mưu lập trung tâm hoạt động tại Việt Nam. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, nhóm tội phạm này bắt nguồn từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Do bị truy quét, nhóm dịch chuyển địa bàn sang nước khác để tiếp tục hoạt động, trong đó có Việt Nam.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Để dễ hoạt động, nhóm thuê trọn gói các khu nghỉ dưỡng, villa xa khu dân cư; cử đối tượng người Trung Quốc là Zhao Wei Zhong nhập cảnh trước để khảo sát địa điểm, điều phối, chuẩn bị hạ tầng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai của đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Nhóm còn tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc sang Việt Nam trong tháng 5-2026, trong đó, 16 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú để che giấu hoạt động và hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.

Phương thức và thủ đoạn của nhóm là tổ chức "công ty" lừa đảo theo mô hình khép kín, phân chia rõ các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn và quản lý dòng tiền chiếm đoạt.

Một số đối tượng đóng vai trò quan trọng trong vụ án. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ lượng lớn tang vật, bao gồm 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB, 20 thiết bị phát sóng Wifi, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm vật dụng sinh hoạt.

Trong ngày 5 và 7-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng, gồm Zhao Wei Zhong và 3 người Việt Nam.

ĐỖ TRUNG