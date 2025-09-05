Khởi tố chủ quán bar vụ 2 học sinh bị điện giật tử vong ở Quảng Ninh

Ngày 5-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên quan vụ 5 nhân viên thương vong do điện giật , cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Đạt, là chủ quán bar Bistro Fou Beach Club (phường Bãi Cháy, Quảng Ninh) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động".

Quán bar nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Tuấn Đạt có vi phạm trong việc lắp đặt và sử dụng hệ thống điện tại nơi kinh doanh và thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí, sử dụng lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, vào 0 giờ 50 phút ngày 25-6, tại quán bar Bistro Fou Beach Club có 5 nhân viên đang dọn dẹp tại khu vực bể nước trước sân khấu chính của quán thì bất ngờ bị điện giật. Phát hiện sự cố, những người xung quanh đã cắt điện, kéo các nạn nhân ra khỏi bể nước và gọi cấp cứu.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Đạt

Sự cố khiến 2 nhân viên tử vong và 3 nhân viên bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là em T.Q.T. và T.Đ.H. (cùng sinh năm 2008), là học sinh của một trường THPT ở phường Mông Dương, Quảng Ninh. Các em tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm thêm tại quán bar trên thì không may gặp tai nạn thương tâm.

NGUYỄN QUỐC