Khởi tố tài xế trong vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo

Chiều 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông L.Đ.T. về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29-3, tại tuyến đường tỉnh lộ 2B thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Xe ô tô khách do ông T. điều khiển, chở theo 27 người lưu thông trên tuyến thì bất ngờ lao xuống vực bên đường.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương phải cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế; phương tiện bị hư hỏng nặng. Trong số các hành khách gặp nạn có chị N.T.T. (trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) do thương tích quá nặng đã tử vong.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do người điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.

GIA KHÁNH

