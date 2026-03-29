Xe ô tô khách lao xuống vực ở Tam Đảo, ba người bị thương nặng

Hình ảnh xe ô tô bên dưới vực sâu

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe ô tô khách 29 chỗ, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì nghi bị mất phanh, lao xuống vực.

Ngay sau khi nhận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe ô tô biển kiểm soát 29B- 098xx (loại xe 29 chỗ), do ông Lưu Đình Th. (trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) điều khiển bất ngờ rơi xuống taluy âm. Thời điểm gặp nạn, trên xe có 28 người và 1 lái xe (tổng 29 người) khi đang lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, đâm vào taluy bên trái và lao xuống vực sâu. Nhờ có nhiều cây lớn nên chiếc xe được chặn lại.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, đã có 7 người bị thương, trong đó có 3 nạn nhân bị thương nặng. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

GIA KHÁNH