Không để khoảng trống pháp lý chạy sau kinh tế số

Bộ Công thương đang xây dựng hồ sơ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), những nội dung sửa đổi này dự kiến sẽ tác động đến nhiều doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Với sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh, dự thảo đã bổ sung các tiêu chí về dữ liệu, hiệu ứng mạng và thuật toán nhằm kiểm soát sức mạnh thị trường của các nền tảng trực tuyến, đồng thời ngăn chặn các hành vi lạm dụng như tự ưu tiên sản phẩm, dịch vụ của mình hoặc ép buộc người dùng sử dụng các dịch vụ trong cùng hệ sinh thái. Đây được xem là bước thay đổi cần thiết nhằm siết chặt quản lý các "siêu nền tảng số" và là lần đầu tiên khái niệm sức mạnh thị trường trong môi trường số được tiếp cận theo hướng thực chất hơn, thay vì chỉ nhìn vào doanh thu hay thị phần theo cách truyền thống. Điều này cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt hơn trước sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế số. Trong nhiều trường hợp, doanh thu chưa phản ánh hết mức độ ảnh hưởng của một nền tảng đối với thị trường, trong khi dữ liệu người dùng và lưu lượng truy cập lại là yếu tố quyết định quyền lực thực tế.

Trong khi đó, những sửa đổi, bổ sung trong Luật Thương mại lại tập trung vào một vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội: hàng giả. Thực tế cho thấy công tác đấu tranh chống hàng giả thời gian qua gặp không ít khó khăn do các quy định còn phân tán ở nhiều văn bản khác nhau. Việc đưa khái niệm “hàng giả” từ cấp nghị định lên luật sẽ góp phần tạo cơ sở pháp lý thống nhất hơn cho hoạt động quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Đáng chú ý, dự thảo tiếp cận khái niệm hàng giả không chỉ ở yếu tố nhãn mác hay hình thức bên ngoài mà còn xét đến giá trị sử dụng, công dụng, chất lượng và bản chất của sản phẩm. Cách tiếp cận này phù hợp với thực tiễn thị trường, khi nhiều sản phẩm có hình thức tương tự hàng chính hãng nhưng không đáp ứng chất lượng đã công bố hoặc không bảo đảm công năng sử dụng.

Kinh tế số càng phát triển, khoảng cách giữa thực tiễn thị trường và khung khổ pháp luật càng có nguy cơ bị nới rộng. Những sửa đổi lần này không chỉ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà còn là bước đi để pháp luật đi cùng tốc độ phát triển của thị trường. Bởi trong nền kinh tế số, nếu quản lý chạy sau thực tiễn, thì khoảng trống pháp lý rất dễ trở thành khoảng trống cho cạnh tranh không lành mạnh và hàng giả tồn tại.

QUANG MINH