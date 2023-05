Không để người dân nào không có căn cước công dân

Chạy nước rút

Ngày 15-5, Công an TPHCM cho biết, từ đầu tháng 5-2023, cán bộ, chiến sĩ của công an các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử đối với các trường hợp công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn chưa được cấp CCCD gắn chip.

Điển hình, tại quận 3, nhiều tháng nay, cán bộ, chiến sĩ của Công an quận 3 và các phường trên địa bàn tích cực nỗ lực cấp CCCD gắn chip cho người dân. Anh Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1988, ngụ quận 3) chia sẻ, khi tới làm CCCD, anh được cán bộ công an hướng dẫn tận tình, giải quyết thủ tục nhanh gọn. “Nhờ được hướng dẫn kỹ càng nên tôi làm CCCD rất nhanh chóng, thuận tiện. Chưa tới 20 phút, cán bộ Công an quận 3 đã giúp tôi điền đầy đủ thông tin, lăn tay, chụp ảnh…, hoàn thành thủ tục để chờ ngày nhận CCCD”, anh Hữu nói. Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an quận 3, nhằm phục vụ tốt hơn việc cấp CCCD cho người dân, đơn vị huy động nhiều cán bộ túc trực để hướng dẫn, làm việc xuyên tuần, cả ban đêm. Đồng thời Công an quận 3 bố trí thêm điểm làm thủ tục cấp CCCD ở công an các phường để thuận tiện cho người dân. Bên cạnh đó, Công an quận 3 tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook để người dân biết thông tin… Với người già, người sức khỏe yếu, các tổ lưu động tới tận nhà để làm CCCD. Khi có CCCD, cảnh sát khu vực sẽ đến nhà trao tận tay và hướng dẫn công dân tạo tài khoản định danh điện tử các mức.

Tại trụ sở Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an quận Tân Bình, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chip khá đông. Điều này cho thấy, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và được người dân đồng tình, ủng hộ cao.

Hỗ trợ người dân tận nhà

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao là thu nhận 7.700 hồ sơ cấp CCCD gắn chip trên địa bàn đến hết ngày 31-5, Công an quận Tân Bình đã triển khai nhiều giải pháp như: bố trí 22 điểm cấp CCCD cố định ở trụ sở công an quận, trụ sở UBND quận; nhiều tổ cấp CCCD lưu động vừa luân phiên hoạt động ở trụ sở công an các phường, vừa đi đến tận nơi, tận nhà để phục vụ những người dân không thể đi đến các điểm cấp CCCD cố định để làm thủ tục… Việc đi đến tận nhà để hỗ trợ người dân làm thủ tục của tổ cấp CCCD lưu động một lần nữa khắc họa đậm nét hình ảnh đẹp của người Công an nhân dân rất gần gũi, hết lòng hết sức tận tụy phục vụ người dân và được người dân hết sức trân trọng.

Chị Lê Thị Dung (ngụ phường 4, quận Tân Bình) chia sẻ, mẹ chị do lớn tuổi, sức khỏe yếu nên không thể tới trụ sở cơ quan công an để làm CCCD, vì vậy cán bộ, chiến sĩ Công an quận Tân Bình đã tới tận nhà để làm thủ tục cấp CCCD cho mẹ chị. “Tôi thấy thái độ của người cán bộ công an tới nhà để cấp CCCD cho mẹ tôi rất vui vẻ, thân thiện, như là người trong gia đình vậy”, chị Dung bày tỏ.

Đầu tháng 5-2023, Công an TPHCM mở cao điểm tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử đối với 115.828 trường hợp công dân thường trú lẫn tạm trú trên địa bàn TPHCM chưa được cấp CCCD gắn chip. Đến ngày 8-5, Công an TPHCM đã thu nhận 7.249.743 hồ sơ cấp CCCD, truyền dữ liệu về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 7.067.968 hồ sơ, đã nhận 6.092.196 thẻ CCCD để trả cho người dân.

Thiếu tá Võ Thành Công, Phó Đội trưởng Đội QLHC về TTXH, Công an quận Tân Bình, cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ thành lập thêm 1 tổ cấp CCCD lưu động để thực hiện thủ tục cấp CCCD tại nhà cho những trường hợp nhân khẩu đi vắng, đang ở quận, huyện khác mà không có khả năng đi lại. Tinh thần cán bộ, chiến sĩ là quyết tâm thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TPHCM về việc cấp CCCD cho người dân.

Những nỗ lực trên là minh chứng cho thấy Công an TPHCM quyết tâm thực hiện thắng lợi cao điểm nước rút cấp CCCD gắn chip. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực để thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn hiện thực hóa tinh thần sẵn sàng cống hiến, hy sinh của công an các quận huyện, TP Thủ Đức (TPHCM) nhằm góp phần mang đến cuộc sống tiện ích hơn, chất lượng hơn cho người dân trong thời gian tới.