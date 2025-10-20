Không điện thoại nhưng không mất kết nối

Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) là một trong những trường phổ thông đã triển khai quy định học sinh không sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) trong giờ học tại TPHCM từ tháng 11-2024.

Ảnh minh họa

Học sinh chỉ được sử dụng ĐTDĐ khi giáo viên bộ môn cho phép để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Ở mỗi phòng học, nhà trường trang bị một tủ kính đựng ĐTDĐ của học sinh.

Tủ được chia thành 50 ngăn, đánh số thứ tự từ 1 đến 50 kèm chìa khóa tương ứng cho từng ngăn. Mỗi đầu tiết học, học sinh để ĐTDĐ vào đúng ngăn tủ theo số thứ tự của mình và khóa lại, tự bảo quản chìa khóa. Cuối tiết học, các em mở khóa và lấy lại ĐTDĐ.

Từ năm học này, dù không nằm trong danh sách 16 trường thí điểm học sinh không sử dụng ĐTDĐ nhưng Trường THCS Nguyễn Du (phường Sài Gòn) yêu cầu tất cả học sinh tắt nguồn ĐTDĐ, cất vào tủ chuyên dụng trong suốt thời gian học tập tại trường. Tủ được giáo viên quản lý, học sinh chỉ nhận lại ĐTDĐ khi tan học. Trong một số tiết học áp dụng phương pháp chuyển đổi số, học sinh được phép sử dụng ĐTDĐ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Tại Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định), để triển khai quy định học sinh không sử dụng ĐTDĐ trong giờ học và giờ chơi, một số lớp đã trang bị tủ đựng ĐTDĐ cho học sinh để bảo quản tài sản của các em trong suốt thời gian học tập tại trường. Vào cuối giờ học, học sinh nhận lại ĐTDĐ để truy cập các ứng dụng đặt xe hoặc liên hệ phụ huynh đến trường đón về.

Đặc biệt, Trường THPT An Lạc (phường An Lạc) trang bị thêm điện thoại bàn tại phòng giám thị, công khai số điện thoại cho tất cả phụ huynh để đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc giữa phụ huynh và học sinh.

Khi cần liên lạc, phụ huynh có thể gọi vào số điện thoại bàn, giám thị mời học sinh xuống trao đổi trực tiếp với phụ huynh. Ngược lại, nếu học sinh có nhu cầu gọi điện cho người thân trong gia đình thì có thể sử dụng điện thoại bàn ở phòng giám thị.

Tương tự, Trường THCS Nguyễn Thái Bình (phường Bình Phú) cũng bố trí 5 điện thoại bàn phục vụ nhu cầu liên lạc của phụ huynh và học sinh.

MINH QUÂN