Hàng trăm trẻ mầm non phải học trong điểm trường xuống cấp vì dự án trường mới trễ hạn

Hàng trăm trẻ mầm non ở Khánh Hòa vẫn phải theo học trong các điểm trường xuống cấp, trong khi dự án xây trường mới chậm tiến độ.

Được xây dựng hơn 10 năm trước, hai cơ sở của Trường Mầm non Diên An tại thôn Phú Ân Nam và thôn An Ninh (xã Diên Khánh) đều đã cũ, nhiều hạng mục hư hỏng, trang thiết bị dạy học lạc hậu.

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương quyết định đầu tư xây dựng trường mới ngay cạnh điểm trường thôn Phú Ân Nam, dự kiến hoàn thành sau 150 ngày (từ 12-3 đến 18-8-2025). Mốc hoàn thành đã được công khai để phụ huynh yên tâm. Tuy nhiên, từ khi khởi công đến nay, công trình liên tục chậm tiến độ, không đảm bảo như cam kết với địa phương và nhà trường.

Cơ sở của Trường Mầm non Diên An tại thôn Phú Ân Nam có mưa là thấm, gây ẩm thấp. Ảnh: THANH TRÀ

Đầu tháng 12-2025, cả hai điểm trường này buộc phải tiếp tục đón hàng trăm trẻ đến học, khiến cả giáo viên và phụ huynh học sinh lo lắng. Bà Trần Thị Lý Nga, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết cơ sở Phú Ân Nam đang có 218 trẻ, cơ sở An Ninh có 78 trẻ.

Theo kế hoạch, khi trường mới hoàn thành sẽ đón toàn bộ trẻ để học trong điều kiện an toàn, đồng bộ. Dù vậy, hơn một tháng nay, công trình gần như không có hoạt động thi công nào. Tiến độ trì trệ khiến giáo viên và phụ huynh càng thêm bức xúc, bởi sự xuống cấp đã vượt quá ngưỡng có thể khắc phục tạm thời.

Dự án xây dựng Trường Mầm non Diên An chậm tiến độ. Ảnh: HIẾU GIANG

Sau trận mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua, nỗi lo về cơ sở vật chất tại hai cơ sở cũ trở nên lớn hơn. Nhất là tại điểm trường thôn An Ninh, nơi được đánh giá xuống cấp nghiêm trọng, không có nhà vệ sinh trong lớp, tường và la phông bong tróc,… Giáo viên cho biết có những thời điểm phải di chuyển lớp học sang khu vực khác để tránh chỗ dột, tường bong tróc.

Đầu tháng 11-2025, UBND xã Diên Khánh đã làm việc với đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Khánh An. Thời điểm này, khối lượng thi công mới đạt 63%, không thể hoàn thành theo mốc tháng 18-8 như dự kiến. Địa phương đã gia hạn đến ngày 31-12-2025, yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành toàn bộ công trình trước thời điểm này. Tuy nhiên, đến nay tiến độ vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Hàng trăm trẻ học trong trường cũ nát vì dự án trường mới chậm tiến độ. Ảnh: THANH TRÀ

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa (đơn vị tư vấn) đánh giá dự án khó có thể hoàn thành trong năm 2025 nếu tình hình trên tiếp tục kéo dài. Để đảm bảo quyền lợi trẻ và an toàn cơ sở vật chất, nhà thầu buộc phải đẩy nhanh tiến độ thi công, không để dây dưa sang năm 2026.

HIẾU GIANG