Nhiều thay đổi trong xét tuyển đại học năm 2026

Các trường đại học (ĐH) đang gấp rút xây dựng đề án tuyển sinh năm 2026 và dự kiến sẽ có những thay đổi lớn trong cách xét tuyển. Theo đó, nhiều trường không còn sử dụng từng phương thức như xét học bạ, xét điểm các kỳ thi riêng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT..., mà thay bằng phương thức xét tuyển tổng hợp. Điều mà các trường lẫn thí sinh đang mong chờ là Bộ GD-ĐT sớm công bố Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026, làm cơ sở cho các trường công bố đề án tuyển sinh.

Thay đổi phương thức, tổ hợp xét tuyển

Theo đề án tuyển sinh Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố, trường dự kiến bỏ tổ hợp C00 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý) đối với 15 ngành trong tổng số 30 ngành của trường. Có nhiều ngành bị ảnh hưởng như: Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học, Quan hệ công chúng, Tâm lý học... Ngoài ra, trường cũng bỏ xét tổ hợp D66 hoặc X78 (Toán - Ngữ văn - Giáo dục công dân/Giáo dục kinh tế và pháp luật), C03 (Toán - Ngữ văn - Lịch sử), C04 (Toán - Ngữ văn - Địa lý) với tất cả ngành. Các tổ hợp chính được trường sử dụng đều có môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật).

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh chung năm 2025 của Bộ GD-ĐT

Lý giải về sự thay đổi lớn này, đại diện nhà trường cho rằng, những năm gần đây, trường không chỉ đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản và truyền thống (như Văn học, Triết học, Lịch sử, Xã hội học) mà còn phát triển dần sang các ngành mới, hiện đại. Các ngành này chỉ sử dụng tổ hợp có môn Ngoại ngữ bởi nhiều lý do. Một là, từ thực tiễn đào tạo, do giáo trình chưa kịp cập nhật bản tiếng Việt nên người học sẽ khó khăn khi tiếp cận nếu khả năng ngoại ngữ không tốt. Hai là, trường đặt mục tiêu 30% môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, theo quy định trong đào tạo ĐH của Bộ GD-ĐT. Khi đó, nhóm thí sinh đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp không có môn Ngoại ngữ gặp khó khăn để đạt chuẩn đầu ra.

Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, năm 2026 nhà trường dự kiến không xét tuyển riêng từng phương thức như điểm học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT mà áp dụng hình thức xét tuyển tổng hợp; đồng thời chỉ còn dùng phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Hiện nay có nhiều ĐH và trường ĐH không dùng phương thức xét học bạ, như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên...

Theo Bộ GD-ĐT, năm 2025 có 17 phương thức xét tuyển. Tỷ lệ thí sinh sử dụng phương thức xét học bạ chiếm 42,4%; xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%; các phương thức khác (xét điểm các kỳ thi riêng, xét tuyển kết hợp, xét điểm năng khiếu và điểm một số môn thi tốt nghiệp THPT...) chiếm 18,5%. Đại diện các trường ĐH đề nghị Bộ GD-ĐT sớm công bố Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026 để các trường không bị động; đồng thời giúp thí sinh nắm rõ thông tin để có kế hoạch lựa chọn ngành, chọn trường và tập trung học tập, ôn luyện.

Chuẩn hóa các kỳ thi riêng

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) có quy mô lớn nhất cả nước do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức cũng dự kiến có nhiều thay đổi trong năm 2006. Về hình thức, kỳ thi sẽ được tổ chức theo phương thức trắc nghiệm khách quan trên giấy, giữ nguyên cấu trúc đề thi hiện tại nhằm đảm bảo tính ổn định, liên tục và so sánh kết quả giữa các năm. Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TPHCM), nội dung câu hỏi thi sẽ tiếp tục được cải tiến, hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa quốc tế, đảm bảo độ tin cậy và khả năng phân loại cao. Kỳ thi năm 2026 sẽ được ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục tổ chức 2 đợt thi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời mở rộng địa bàn tổ chức thi để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Trong năm 2026, kỳ thi ĐGNL do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức sẽ bổ sung các môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, với tỷ lệ điểm phù hợp theo cấu trúc từng bài thi, nội dung phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm 2025, có 25 trường ĐH công nhận và sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển ĐH chính quy. Hầu hết trong số đó là các trường ĐH khối sư phạm trên cả nước và một số trường ĐH đa ngành khác.

ĐH Bách khoa Hà Nội là cơ sở đầu tiên công bố lịch thi đánh giá tư duy năm 2026 do trường tổ chức. Theo đó, kỳ thi dự kiến có 3 đợt: đợt 1 tổ chức vào cuối tháng 1-2026, đợt 2 tổ chức vào giữa tháng 3-2026, đợt 3 tổ chức vào giữa tháng 5-2026. Thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 dự kiến từ ngày 5 đến ngày 15-12-2025. Theo đại diện nhà trường, kỳ thi năm 2026 giữ ổn định cấu trúc đề thi như năm 2025 với 3 phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút), Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Các câu hỏi tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào, tổng điểm là 100...

