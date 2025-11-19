Đồng chí Võ Văn Minh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH và HĐND TPHCM

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ nhất. Thực hiện: VĂN MINH

Chiều 19-11, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (viết tắt Ủy ban bầu cử) họp phiên thứ nhất.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại phiên họp đã công bố Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử gồm các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Cùng với đó là 24 ủy viên Ủy ban bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng tại phiên họp, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét thông qua quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử; phân công nhiệm vụ của các thành viên; nghị quyết thành lập 5 tiểu ban phục vụ bầu cử và dự kiến nhân sự tham gia các tiểu ban.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phiên họp cũng xem xét thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử; phân công chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời thảo luận hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND.

Phó t rưởng đoàn chuyên trách đ oàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Tấn Phong thông báo quyết định thành lập Ủy ban bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, ngày 15-11, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, về độ tuổi, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, thời điểm tính độ tuổi tham gia ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI, đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2026-2031 là tháng 3-2026. Người lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội hoặc HĐND trở lên, ít nhất trọn một khóa; nam: sinh từ tháng 3-1969, nữ: sinh từ tháng 9-1972 trở lại đây; trường hợp đại biểu nữ giữ chức vụ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Nghị định số 83/2022 của Chính phủ thì sinh từ tháng 3-1971 trở lại đây. ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương và địa phương tái cử; đại biểu HĐND chuyên trách tái cử (trừ các ủy viên Trung ương Đảng) phải còn thời gian công tác ít nhất 36 tháng trở lên (nam: sinh từ tháng 3-1967; nữ: sinh từ tháng 5-1971 trở lại đây). Những trường hợp không còn đủ tuổi tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ chủ động làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ, chính sách theo quy định; xem xét, bố trí công tác phù hợp hoặc giữ nguyên một số chế độ, chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Trường hợp là người có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, năng lực nổi trội và có nhiều sản phẩm trong xây dựng thể chế, pháp luật thì có thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng chế độ, chính sách chuyên gia cao cấp.

VĂN MINH