Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Từ điểm đọc sách đến điểm tựa tinh thần

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, khi những chiếc điện thoại thông minh dần thay thế nhiều thói quen tiếp nhận tri thức truyền thống, vẫn có những không gian được tạo dựng để người dân có thể lật giở từng trang sách và tìm thấy những giá trị bền vững. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Tủ sách Bác Hồ vừa ra mắt tại khu phố 58, phường Chánh Hưng (TPHCM) là một nơi như thế.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Tủ sách Bác Hồ vừa ra mắt tại Khu phố 58, phường Chánh Hưng, TPHCM. Ảnh: ĐOÀN PHƯỜNG CUNG CẤP

Chi bộ khu phố 58 đã xây dựng không gian với hơn 170 đầu sách, tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian chia thành các khu vực như: nơi trưng bày sách về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Người; khu tủ sách chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khu sách điện tử (quét mã QR) và không gian đọc dành cho thiếu nhi.

Nhìn ở góc độ vật chất, đây không phải là một công trình lớn. Điều làm nên ý nghĩa của không gian là cách những cuốn sách về Bác được đưa đến gần hơn với đời sống thường nhật của người dân. Mỗi cuốn sách là một câu chuyện về nghị lực, về khát vọng cống hiến, về tinh thần tự học và tình yêu dành cho nhân dân, đất nước. Những giá trị ấy vốn không xa lạ, nhưng khi được tiếp cận qua từng trang sách, trong một không gian gần gũi ngay giữa khu dân cư lại trở nên tự nhiên và dễ dàng lan tỏa hơn.

Đặc biệt, đây là công trình được xây dựng với sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên địa phương. Từ việc sưu tầm tư liệu, sắp xếp sách, trang trí không gian đến duy trì hoạt động, các bạn trẻ không chỉ là người thụ hưởng mà còn là những người trực tiếp góp sức tạo nên công trình. Bạn Nguyễn Phúc Thảo Vi, Bí thư chi đoàn khu phố 58, cho biết, quá trình tham gia xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh giúp đoàn viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Theo đoàn viên Nguyễn Thành Đạt, việc sắp xếp tư liệu, giới thiệu sách về Bác còn là cơ hội để các bạn trẻ, người dân hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những bài học mà Người để lại cho các thế hệ hôm nay.

Trong những năm qua, TPHCM đã xây dựng hàng ngàn Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường học, cơ quan, doanh nghiệp, bảo tàng, thư viện và khu dân cư. Mỗi nơi có một cách thể hiện khác nhau, nhưng cùng hướng đến mục tiêu đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện diện một cách tự nhiên, gần gũi trong đời sống xã hội. Và biết đâu, chính từ những trang sách bình dị ấy, nhiều người trẻ sẽ tìm thấy cho mình một điểm tựa tinh thần, một nguồn cảm hứng để sống trách nhiệm hơn với bản thân, với cộng đồng và thành phố mang tên Bác.

TỊNH UYỂN - THIÊN BÌNH