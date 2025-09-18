Khuyến cáo người dân hạn chế đào giếng, sử dụng nước ngầm ở cù lao Tân Lộc

Sáng 18-9, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Lộc về tình hình hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Tân Lộc đã báo cáo về tình hình hoạt động của phường khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7. Theo đó, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ nằm ở cù lao trên sông Hậu, là đơn vị hành chính được giữ nguyên, không thực hiện hợp nhất, sáp nhập. Phường có diện tích tự nhiên 33,4 km2, quy mô dân số 35.621 người, với 7.648 hộ; đơn vị hành chính có 10 khu vực.

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, phường Tân Lộc đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo thế mạnh của phường là nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái vườn; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững; bộ máy chính quyền địa phương được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả từ 1-7.

Sau khi thành lập, phường Tân Lộc đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, duy trì nhịp độ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng và từng bước khẳng định hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo lãnh đạo phường, Tân Lộc là đơn vị không thực hiện sáp nhập, giúp duy trì sự ổn định trong tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tâm lý cán bộ, đảng viên, người dân. Bộ máy tổ chức của phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản được kiện toàn và hoạt động ổn định; đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao. Trung tâm phục vụ hành chính công được thành lập và đi vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giúp người dân và doanh nghiệp giảm bớt thời gian khi giao dịch hồ sơ, thủ tục.

Tuy nhiên, phường vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Do khối lượng công việc sau sắp xếp rất lớn, thời gian triển khai gấp rút, nhân sự ở một số chức danh còn khuyết nên bước đầu phường còn gặp khó khăn nhất định trong hoạt động và điều hành công việc. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền, các phần mềm ứng dụng dù đã được tập huấn nhưng thực tế chưa đồng bộ về cấu hình, phần mềm, gây khó khăn trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; một số cán bộ, công chức vẫn còn lúng túng trong thao tác thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian công việc.

Phường Tân Lộc mong muốn, lãnh đạo TP Cần Thơ bố trí, bổ sung công chức chuyên môn còn thiếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin - chuyển đổi số, kinh tế, du lịch, khoa học - công nghệ; hỗ trợ bổ sung kinh phí cho địa phương để mua sắm máy móc, trang thiết bị…

Ngoài ra, phường Tân Lộc cũng kiến nghị: Kiểm tra công tác thu gom vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn phường Tân Lộc. Vì hiện nay, tần suất thu gom của đơn vị thực hiện dịch vụ (Công ty CP Đô thị Cần Thơ) không đảm bảo theo kế hoạch và hợp đồng đã ký kết dẫn đến tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở NN-MT… đã giải đáp và hướng dẫn cụ thể để phường Tân Lộc thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn đang vướng mắc.

Ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ ghi nhận và chia sẻ với lãnh đạo phường Tân Lộc về việc lượng rác còn tồn đọng trên địa bàn. Hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên Công ty CP Đô thị Cần Thơ chỉ thu gom khoảng 6/8 tấn rác thải rắn ngày đêm trên địa bàn. Trước mắt, Sở NN-MT sẽ làm việc cụ thể với Công ty CP Đô thị để có giải pháp cụ thể thu gom rác hiệu quả hơn.

Ngoài ra, địa phương cần tăng cường tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng nước ngầm để giảm bớt nguyên nhân dẫn đến sụt lún, sạt lở trên cù lao. Đồng thời đề nghị lãnh đạo phường Tân Lộc phối hợp chặt với các sở ngành chức năng để sớm quy hoạch, dành đất sạch để xây dựng nhà máy xử lý rác, nhà máy nước cục bộ trên địa bàn để giải quyết các nhu cầu bức xúc của người dân đang sống trên cù lao Tân Lộc.

Ông Võ Chí Xinh, Phó Văn phòng Thành ủy TP Cần Thơ gợi ý lãnh đạo phường Tân Lộc sớm rà soát toàn diện về đội ngũ cán bộ. Trong đó, phường cần tăng cường giới thiệu nhân sự để lãnh đạo TP Cần Thơ điều động cán bộ, hỗ trợ nhân lực để kiện toàn đội ngũ cán bộ cho địa phương hoạt động tốt hơn.

Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã ghi nhận, đánh giá cao sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng ủy phường Tân Lộc. Bước đầu, Đảng ủy, UBND phường Tân Lộc đã vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp để phục vụ tốt cho người dân.

Phường đã thực hiện hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tốt vai trò của sản xuất nông nghiệp, cây ăn trái, thủy sản và du lịch. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của phường Tân Lộc, do đặc thù là cù lao nằm trên Sông Hậu còn cách trở đò, phà qua sông; việc xử lý rác thải còn nhiều tồn đọng…

Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ ghi nhận những kiến nghị của phường để báo cáo với Ban Thường vụ để sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ đề nghị: Đảng ủy phường Tân Lộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế thông qua đưa các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Sở NN-MT phối hợp với Công ty CP Đô thị Cần Thơ cùng phường Tân Lộc sớm giải quyết nâng cao tỷ lệ thu gom rác trên địa bàn cù lao. Phường Tân Lộc cần sớm rà soát, bổ sung quy hoạch theo hướng có thể mở rộng đường, nhà máy nước, du lịch nông nghiệp… để có thể tích hợp vào việc điều chỉnh quy hoạch của TP Cần Thơ tới đây.

VĨNH TƯỜNG