Cần Thơ phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của quốc gia

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo đại hội

Đảng bộ UBND TP Cần Thơ được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang trước đây.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, kinh tế tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách đạt và vượt dự toán; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng phục vụ tốt hơn cho tăng trưởng, phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu; chính sách an sinh xã hội bảo đảm đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND thành phố Cần Thơ xác định mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng; trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế biển của vùng; trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp, công nghiệp công nghệ số tập trung, công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, vùng, quốc gia và quốc tế…

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng bộ UBND thành phố xác định 3 khâu đột phá để phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu như: GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 215 triệu đồng; tổng thu ngân sách hằng năm tăng 15%, đến năm 2030 ước đạt 57.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế nông nghiệp 16%, công nghiệp và xây dựng 35%, dịch vụ chiếm 45%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm tăng 40% GRDP; tốc độ tăng trưởng kinh tế tư nhân đạt từ 10%/năm trở lên; kinh tế số đạt tối thiểu 30% trong GRDP; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ yêu cầu Đảng bộ UBND thành phố chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND thành phố thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh công tác tham mưu phải đi trước một bước, mang tính dẫn dắt, gợi mở cho cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Đỗ Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ UBND thành phố

Đối với phát triển kinh tế, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ yêu cầu Đảng bộ UBND thành phố đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của thành phố để tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, cân bằng tổng thể, toàn diện cả 3 lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực phát triển gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu đến năm 2030, TP Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia.

Đặc biệt, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Đỗ Thanh Bình chỉ đạo Đảng bộ UBND thành phố cần tập trung khơi thông, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt; phát huy tối đa tiềm năng, nội lực và không gian phát triển mới để thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Thành phố Cần Thơ cần lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Đảng bộ UBND TP Cần Thơ hiện có 123 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 16.856 đảng viên. Đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giữ chức Bí thư Đảng bộ UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng bộ.

TUẤN QUANG