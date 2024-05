Kiểm soát chặt thị trường thực phẩm

Để góp phần mang những sản phẩm thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng, nhà bán lẻ thuần Việt Saigon Co.op đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Thực phẩm không an toàn vẫn len lỏi

Đầu tháng 5-2025, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM phát đi thông tin về việc thu giữ gần 8 tấn thực phẩm đông lạnh không an toàn. Đây là kết quả từ việc tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 mà Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 3 (Cục QLTT TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Thực phẩm an toàn tại siêu thị là lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng

Theo đó, đoàn kiểm tra đã phát hiện tại điểm kinh doanh ở phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức có trữ 7.800kg thực phẩm đông lạnh các loại là nội tạng động vật chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi ngày sản xuất, không ghi hạn sử dụng, không thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Trước đó, trong tháng 4-2024, Cục QLTT TPHCM cũng phát hiện, thu giữ 20.035kg thực phẩm đông lạnh các loại là nội tạng động vật, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với trị giá hơn 2 tỷ đồng tại một điểm kinh doanh trên địa bàn phường Tam Bình, TP Thủ Đức.

Theo đánh giá của Cục QLTT TPHCM, trong những dịp lễ, tết, nhu cầu tiêu thụ lương thực thực phẩm của người dân thành phố tăng cao. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng vì lợi nhuận, lợi ích cá nhân đã cố tình đưa ra thị trường các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng.

Chung tay cung cấp thực phẩm an toàn

Trong bối cảnh trên, nhiều doanh nghiệp, nhà bán lẻ ở TPHCM đã và đang có những giải pháp khác nhau để chung tay cùng chính quyền TPHCM mang sản phẩm, thực phẩm an toàn, chất lượng phục vụ người dân. Đơn cử như nhà bán lẻ Saigon Co.op gần đây đã ký kết hợp tác cùng SAFEGRO và Trung tâm Tư vấn hỗ trợ nông nghiệp cùng xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên phụ trách chất lượng, phụ trách ngành hàng thực phẩm Saigon Co.op và nhà cung cấp ngành hàng thực phẩm tươi sống đang sản xuất và kinh doanh trong hệ thống.

Ngoài ra, Saigon Co.op phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm TPHCM tổ chức đào tạo, hướng dẫn quy định và nguyên tắc kiểm soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại hệ thống bán lẻ và hướng dẫn phương pháp xây dựng hồ sơ tự công bố, xác định chỉ tiêu kiểm nghiệm và nhãn hàng hóa phù hợp với hồ sơ tự công bố của sản phẩm theo quy định hiện hành; phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TPHCM đào tạo thiết lập mã số vùng trồng và xây dựng các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm cho cán bộ, nhân viên.

Theo ông Lê Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, suốt 35 năm qua, Saigon Co.op định hướng phát triển bền vững, luôn đặt trọng tâm nâng cao chất lượng hàng hóa là mục tiêu hàng đầu và ý thức rõ trách nhiệm trong việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Vì thế, Saigon Co.op xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp và chặt chẽ từ các khâu trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển đến kinh doanh. Tại từng điểm bán, đều có bộ phận quản lý chất lượng thực hiện công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm, được trang bị những thiết bị, dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra nhiệt độ, quy cách bảo quản, test nhanh hàng hóa… đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất tại khâu tiếp nhận, cũng như duy trì tính ổn định khi đến tay người tiêu dùng.

Ngoài việc kiểm soát từ phía nhà cung cấp, Saigon Co.op cũng thường xuyên lấy mẫu ngẫu nhiên hàng hóa kinh doanh tại các điểm bán (bao gồm siêu thị Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra, cửa hàng Co.op Food,…) để kiểm định, phân tích chất lượng tại trung tâm kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước chỉ định. Đặc biệt, tại các điểm bán lẻ, nhân viên kiểm soát chất lượng của Saigon Co.op cũng thực hiện gửi mẫu thực phẩm kiểm nghiệm định kỳ nhằm đánh giá độ ổn định và chất lượng sản phẩm trong quá trình lưu thông.

Saigon Co.op sẽ tăng cường hơn hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa thông qua xe kiểm nghiệm lưu động, phòng thí nghiệm của Saigon Co.op. Đồng thời, phối hợp với các nhà cung cấp hiện hữu đã đạt chuẩn GlobalGAP, VietGAP có năng lực sản xuất và mong muốn gắn bó lâu dài để cùng xây dựng các vùng nguyên liệu đặc thù, phù hợp theo nhu cầu kinh doanh của Saigon Co.op. Đặc biệt, kết quả này được Sở An toàn thực phẩm TPHCM ghi nhận và cho biết sẽ đồng hành cùng Saigon Co.op để duy trì, hoàn thiện hơn hệ thống kiểm soát chất lượng thực phẩm, phân phối, xây dựng chuỗi liên kết cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển ngành thực phẩm Việt Nam.

MINH XUÂN