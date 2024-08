Kiểm soát đầu vào, SATRA hướng đến kinh tế xanh

Kiểm soát chặt hàng hóa

Đại diện SATRA cho biết, hiện xu hướng NTD ưu tiên lựa chọn các sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe, đồng thời từng bước chuyển đổi sang tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường và ưu tiên lối sống xanh.

Điều này thể hiện sự quan tâm của NTD đối với việc ủng hộ các sản phẩm thân thiện môi trường và bền vững (sản phẩm xanh) có sự cải thiện rõ rệt. Chẳng hạn như tại hệ thống bán lẻ Satra, doanh số các sản phẩm xanh bán ra trong nửa đầu năm 2024 đạt được doanh số khá ấn tượng nếu như so sánh với vài năm trước đây.

SATRA kiểm soát chặt đầu vào chất lượng hàng hóa

Theo xu thế này, hệ thống bán lẻ của SATRA đang ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt các sản phẩm có tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm (sản phẩm OCOP), sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận ISO, VietGAP, GlobalGAP… có quy trình sản xuất rõ ràng và đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

“Toàn bộ hàng hóa tại hệ thống bán lẻ của chúng tôi đều phải đảm bảo chất lượng để cung ứng cho NTD. Do đó, vào tháng 3-2024 vừa qua, chúng tôi đã cùng với 5 hệ thống phân phối lớn trên địa bàn TPHCM ký thỏa thuận kiểm soát chất lượng hàng hóa, để từ đó chung tay bảo vệ sức khỏe của NTD, ngăn chặn những sản phẩm không an toàn được đưa vào hệ thống phân phối. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi các nhà cung cấp tham gia thỏa thuận cam kết kiểm soát chất lượng hàng hóa để từ đó xây dựng chuỗi cung ứng hàng Việt Nam bền vững”, đại diện SATRA cho biết.

Hỗ trợ sản phẩm xanh tăng thị phần

Theo các chuyên gia, để có thể thu hút và giữ chân khách hàng, tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất là hàng hóa phải đảm bảo chất lượng và đáp ứng cũng như tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Do đó, SATRA đã và đang thường xuyên kiểm tra, lấy mẫu để kiểm nghiệm, phân tích chất lượng tại trung tâm kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước chỉ định để từ đó nhắc nhở các nhà cung ứng đảm bảo quy trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo tính ổn định chất lượng an toàn và tem nhãn sản phẩm phù hợp với các quy định hiện hành.

Song song đó, SATRA luôn chủ động tìm kiếm các nhà cung cấp có sản phẩm chuẩn xanh để đưa vào hệ thống. Việc chủ động này thể hiện qua sự tích cực của SATRA khi tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, các chương trình kích cầu, liên kết vùng miền hay cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam... do UBND TPHCM, Sở Công thương TPHCM tổ chức.

Đến nay, đã có 16 nhà cung cấp sản phẩm chuẩn xanh được vào hệ thống bán lẻ SATRA. Các doanh nghiệp này có thể kể tới như: HTX Thương mại quận 3, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản - Vissan, Công ty CP Acecook Việt Nam, Công ty CP Thực phẩm Cholimex, Công ty CP Phân phối hàng tiêu dùng PAN, Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn, Công ty CP XNK Nam Thái Sơn…

Nhóm sản phẩm mà 16 doanh nghiệp đang cung ứng cho SATRA tập trung vào những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng như: thực phẩm (bánh kẹo, đồ hộp, gia vị, nước uống các loại, thực phẩm khô, chế biến đông lạnh từ thủy, hải sản và rau củ quả); hàng gia dụng (túi rác, dụng cụ làm bếp, đồ chơi…); hóa mỹ phẩm (dầu gội, sữa tắm, bột giặt, nước rửa chén, lau sàn…).

Bên cạnh đó, SATRA đã ký bản ghi nhớ với Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp xanh phát triển thương hiệu và mở rộng thị phần tiêu thụ các sản phẩm xanh ở hệ thống của mình.

Tuy nhiên, không phải NTD nào cũng nhận diện được sản phẩm xanh bởi nhiều người dân, đặc biệt ở khu vực ngoại thành vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về vấn đề bảo vệ môi trường khi tiêu dùng hàng hóa. Trong khi đó, chi phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm xanh thường cao hơn nhiều so với loại hàng hóa tương tự, nên giá thành cao và khả năng cạnh tranh trên thị trường thấp. Vì vậy, trong chiến lược phát triển của mình, SATRA luôn có chính sách ưu tiên dành riêng các vị trí khu vực trưng bày theo khu vực dễ thu hút khách hàng cho những sản phẩm của các doanh nghiệp xanh.

Đặc biệt, SATRA cũng phối hợp với các doanh nghiệp xanh cùng nhau xây dựng các chương trình kích cầu, thực hiện nhiều chương trình giảm giá, quảng bá sản phẩm để thu hút NTD. Quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp xanh tại khu vực hàng hóa trưng bày (bandroll, woobler, hanger…), trên website, Fanpage, Zalo, in trên cẩm nang mua sắm và truyền thông đến các đơn vị thành viên SATRA nhằm gia tăng khả năng nhận diện của cộng đồng đối với các sản phẩm của các doanh nghiệp xanh trong hệ thống bán lẻ của SATRA.

NGỌC THÙY