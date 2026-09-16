Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa

Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, Bộ GD-ĐT phải xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa trong thời gian ngắn nhất. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT làm việc với các địa phương về tình trạng suất ăn học đường chưa đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Chiều 16-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9. Ảnh: VGP

Xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa

Tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần triển khai ngay về kinh tế - xã hội.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp tục bám sát tình hình, đảm bảo việc dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện từ nay đến cuối năm; khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bổ sung. Bộ Công thương khẩn trương trình đề án tổng thể về cơ cấu lại ngành điện..

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, Bộ GD-ĐT phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Về cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập, chưa đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Bộ GD-ĐT phải trao đổi, làm việc với các địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, đề nghị các đồng chí bí thư, chủ tịch và ban thường vụ phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh".

Hoàn thiện cơ chế về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Tại phiên họp, Chính phủ cho ý kiến về các dự án luật, nghị quyết: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Thủ tướng đã cho ý kiến về một số nội dung cụ thể. Trong đó, về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng; cầu thị lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế về thời hạn sử dụng nhà chung cư; các loại hình nhà ở cho thuê, cơ chế tài chính đi kèm…

Cùng với đó, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, phát triển và tiếp cận nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu có nơi ở ổn định, lâu dài của người dân; quy định rõ tiêu chí khung về hạn chế phân lô bán nền; quy định ngăn ngừa các hành vi đầu cơ; báo cáo Quốc hội đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng…

LÂM NGUYÊN - THANH HOA