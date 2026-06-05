Theo nghiên cứu mới nhất từ Kaspersky và Viện công nghệ Singapore (SIT), không ít phụ huynh có thói quen “sharenting” (chia sẻ quá trình nuôi dạy con lên mạng xã hội).

Phụ huynh cẩn trọng khi chia sẻ thông tin về con trên mạng xã hội

Sharenting là thuật ngữ kết hợp giữa hai từ “chia sẻ” (sharing) và “nuôi dạy con cái” (parenting), để chỉ thói quen đăng tải hình ảnh, video, thông tin chi tiết về con trẻ của phụ huynh lên mạng xã hội.

Khảo sát cho thấy tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) và Ai Cập, những phụ huynh thường xuyên đăng tải câu chuyện đời tư trên mạng xã hội là những người ít quan tâm bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Để hỗ trợ bảo vệ con trẻ trên không gian mạng, các chuyên gia Kaspersky khuyến nghị một số hành động cần thiết. Đó là việc xóa bỏ các tài khoản cũ không còn sử dụng và thiết lập tài khoản ở chế độ riêng tư nếu không có nhu cầu công khai hồ sơ cá nhân. Ngoài ra cần tìm hiểu các cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội và kiểm tra thường xuyên các điều khoản này bởi nó có thể thay đổi liên tục. Trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào, hãy cân nhắc xem liệu thông tin đó có thể bị kẻ xấu lợi dụng để tấn công bạn hoặc gia đình hay không…

Song song đó có thể sử dụng các công cụ chuyên dụng như Kaspersky Safe Kids được tích hợp trong gói Kaspersky Premium. Ứng dụng All-in-one (tích hợp nhiều tính năng trong cùng một ứng dụng) giúp việc quản lý của cha mẹ trở nên dễ dàng hơn, bao gồm theo dõi vị trí, quản lý thói quen sử dụng thiết bị, hạn chế nội dung không phù hợp, cân bằng thời gian sử dụng màn hình.

Phó Giáo sư Jiow Hee Jhee, Phó Giám đốc Học viện Giảng dạy và Học tập tại SIT nhận định: “Cha mẹ càng khoe con trên mạng nhiều bao nhiêu, thì lại càng ít để ý đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của con bấy nhiêu.”

KIM THANH