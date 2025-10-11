Kim Oanh Group tiên phong phát triển mô hình nhà ở xã hội (NOXH) chuẩn Singapore

Sáng 11-10-2025, tại Văn phòng Chính phủ, bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, đã vinh dự là nữ doanh nhân trong 20 lãnh đạo doanh nghiệp đại diện tham dự và phát biểu tại Phiên họp thứ 2 - Phát triển đột phá về nhà ở xã hội toàn quốc, với sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, phát biểu tại Phiên họp thứ 2 - Phát triển đột phá về nhà ở xã hội

Chuỗi NOXH chuẩn Singapore – Giải pháp an cư toàn diện

Tại phiên họp, bà Đặng Thị Kim Oanh cho biết, Kim Oanh Group đã có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Song song với các dự án đô thị và nhà ở cao cấp hợp tác cùng 4 tập đoàn lớn của Nhật Bản, Kim Oanh Group đặc biệt dành tâm huyết cho phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp.

Trong 3 năm qua, Tập đoàn Kim Oanh đã hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tầm trung với hơn 4.000 sản phẩm, giá chỉ từ 700 triệu đồng/căn, phục vụ nhu cầu ở thật của người lao động, công nhân.

Hưởng ứng Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, Kim Oanh Group đang triển khai một loạt dự án tại TPHCM, Đồng Nai, là những địa phương có nhu cầu cấp bách về nhà ở…

Phát biểu trước Thủ tướng, bà Đặng Thị Kim Oanh nhấn mạnh: “Làm nhà ở xã hội không phải để kiếm lời, mà để sẻ chia, cống hiến, thực hiện trách nhiệm xã hội với đất nước, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước”. Từ quan điểm đó, Kim Oanh Land – thành viên của Kim Oanh Group, đã nỗ lực triển khai gần 18.500 căn NOXH với mục tiêu đạt 50.000 căn vào năm 2028, đồng hành cùng Chính phủ thực hiện Đề án phát triển 1 triệu căn NOXH đến năm 2030.

Các dự án NOXH do Kim Oanh Land phát triển được quy hoạch và thiết kế, thi công theo chuẩn nhà ở xã hội Singapore, hợp tác cùng Tập đoàn Surbana Jurong. Chuỗi dự án đang được triển khai bao gồm: K-Home New City (TP.HCM), K-Home Avenue, K-Home Cityview, K-Home Skyview, K-Home Midtown (Đồng Nai) đều được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, tiện ích nội khu “all-in-one”, không gian sống xanh – hiện đại – tiết kiệm cho người lao động, hứa hẹn nâng tầm chuẩn sống, đáp ứng cả tiêu chí kinh tế, tiện ích và môi trường sống cho cộng đồng.

Phối cảnh của dự án K-Home New City – Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam

Tất cả dự án NOXH chuẩn Singapore của Kim Oanh Land đều áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp tiết kiệm 20% điện, nước và giảm phát thải carbon, đảm bảo chất lượng với giá thành hợp lý. Cùng với đó là các chính sách thanh toán rất nhân văn, người mua chỉ cần thanh toán 5-10% để nhận nhà; sau đó trả góp khoảng 3 triệu đồng/tháng đến khi đủ 20%, phần còn lại được vay ngân hàng ưu đãi…

Kiến nghị thiết thực, thúc đẩy phát triển NOXH đúng hướng

Tại phiên họp, đại diện Kim Oanh Group cũng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế và đề xuất các kiến nghị trọng tâm, nhằm thúc đẩy phát triển NOXH đúng hướng, hiệu quả hơn.

Đầu tiên đó là về nguồn vốn. Bà Oanh cho biết, hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng giải ngân rất chậm. Dự án của Kim Oanh Group đã gần hoàn thiện, song đến nay mới được giải ngân 200 tỷ đồng. Do đó bà kiến nghị Chính phủ sớm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có năng lực được tiếp cận vốn nhanh hơn…

Thứ hai là về giải ngân đối với người mua nhà. Theo bà Oanh, hiện nay dự án của công ty xây dựng đã gần đến ngày bàn giao nhưng người mua vẫn chưa được giải ngân để nhận nhà. Bà kiến nghị Chính phủ xem xét rút ngắn quy trình giải ngân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sớm nhận được nhà, ổn định cuộc sống.

Phối cảnh hồ bơi dự án được thiết kế hiện đại với không gian xanh mát

Về khách hàng mua nhà, bà Oanh cho rằng Ngân hàng Chính sách Xã hội cần có phương án cho doanh nghiệp tiếp cận hỗ trợ người mua nhà vay vì họ rất mong được hưởng gói vay này do thời gian vay ổn định hơn. Bởi nếu vay ngân hàng thương mại thì chỉ sau 3-5 năm người mua nhà lo lắng lãi suất sẽ tăng theo thị trường họ sẽ không thể trả nổi.

Thứ ba là về quy định diện tích căn hộ. Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, hiện quy định chỉ cho phép tối đa 70-77m², chiếm 10% quỹ căn hộ. Trong khi thực tế, nhiều gia đình Việt Nam sống đa thế hệ như ông bà, cha mẹ, con cái… Trước thực tế đó, Kim Oanh Group kiến nghị cho phép tăng diện tích căn hộ tối đa lên 90 - 100m², chiếm 10–15% quỹ căn hộ của mỗi dự án – phù hợp thực tiễn dân số và nhu cầu sinh hoạt.

Bà Đặng Thị Kim Oanh và đại diện các doanh nghiệp tham gia phiên họp

Thứ tư là về giao quỹ đất phát triển NOXH. Hiện nay Kim Oanh Group đang phát triển NOXH trên quỹ đất sẵn có của doanh nghiệp. Do đó bà kiến nghị được giao thêm quỹ đất sạch để phát triển dự án, đồng thời cam kết giảm giá bán, rút ngắn tiến độ, bàn giao nhà sớm hơn kế hoạch và đồng hành lâu dài cùng Chính phủ trong chương trình NOXH quốc gia. Đồng thời, đại diện doanh nghiệp này cũng kiến nghị cho phép làm NOXH thấp tầng ở những khu vực xa, phù hợp nhu cầu người dân thay vì tất cả đều phải xây cao tầng. Cùng với đó là xem xét và đồng bộ cho phần tính thuế 20% nhà ở thương mại trong dự án NOXH của doanh nghiệp…

Không chỉ báo cáo về thành tích của doanh nghiệp, đại diện Kim Oanh Group còn đề xuất nhiều kiến nghị thiết thực, thúc đẩy phát triển NOXH

Có thể nói, với tầm nhìn “Khát vọng nhân sinh – Vì con người, vì cộng đồng, vì tương lai”, Kim Oanh Group không chỉ xây dựng những công trình để ở, mà còn kiến tạo hệ sinh thái sống chất lượng, văn minh và bền vững cho hàng triệu người dân Việt Nam. Nhằm lan tỏa mô hình NOXH chuẩn Singapore đến đông đảo người dân, đại diện Kim Oanh còn mong muốn và luôn sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp, cá nhân có đất nhưng chưa có kinh nghiệm hay nguồn vốn để cùng phát triển nhà ở xã hội: “Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mô hình phát triển nhà ở xã hội chuẩn Singapore của mình để góp phần hỗ trợ người dân có được những căn nhà chất lượng cao nhất. Bởi chúng tôi tin rằng, một tổ ấm nhỏ có thể chắp cánh cho những ước mơ lớn của người lao động” – bà Đặng Thị Kim Oanh bày tỏ.

Phát triển nhà ở xã hội là sứ mệnh nhân văn của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó góp phần ổn định, phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao đời sống người dân. Kim Oanh Group luôn xem mỗi căn hộ là một mái ấm, mỗi mái ấm là một hạt nhân của hạnh phúc, một nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

THANH ĐỨC