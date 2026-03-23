Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI dự kiến diễn ra ngày 30-3, bầu chức danh chủ chốt HĐND, UBND Thành phố

Thường trực HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa có thư mời các đại biểu tham dự kỳ họp thứ nhất để làm công tác nhân sự.

Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM dự kiến diễn ra ngày 30-3, tại hội trường thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử TPHCM sẽ báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND Thành phố, trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X. Ảnh VIỆT DŨNG

Các đại biểu cũng sẽ bầu các chức danh của HĐND TPHCM gồm: Chủ tịch HĐND TPHCM, các Phó chủ tịch HĐND TPHCM, thành lập các ban và bầu các Trưởng ban của HĐND TPHCM, thông qua nghị quyết của Thường trực HĐND TPHCM phê chuẩn số lượng, danh sách các Phó trưởng Ban, các Ủy viên của các Ban HĐND TPHCM.

Cùng với đó, bầu chức danh Chủ tịch UBND TPHCM, các Phó chủ tịch UBND TPHCM, các Ủy viên UBND TPHCM.

Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng sẽ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Thành phố, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân các khu vực, thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026…

THU HƯỜNG