Hôm nay, TPHCM công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XI

Sáng 20-3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban bầu cử TPHCM) sẽ tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phường An Khánh đi bầu cử tại đơn vị bỏ phiếu số 1. Ảnh: THU HƯỜNG

Tại hội nghị này, Nghị quyết của Ủy ban bầu cử TPHCM về kết quả bầu cử và danh sách đại biểu trúng cử sẽ được thông qua, chính thức xác lập cơ cấu nhân sự HĐND Thành phố nhiệm kỳ mới. Theo dự kiến, TPHCM sẽ có 125 đại biểu HĐND Thành phố (được tín nhiệm từ 208 người ứng cử) và 4.236 đại biểu HĐND cấp xã, phường, đặc khu.

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, ngày bầu cử diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, đúng quy định pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. An ninh trật tự được đảm bảo, giao thông thông suốt, hệ thống thông tin liên lạc vận hành ổn định, phục vụ hiệu quả công tác tổ chức và kiểm phiếu.

Toàn thành phố có 9.515.654 cử tri; đến 22 giờ ngày 15-3, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99%. Cả 168/168 địa phương đều có tỷ lệ tham gia trên 95%, trong đó 38 xã, phường đạt 100%; không có khu vực bỏ phiếu dưới 50%.

Kết quả này khẳng định sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của hệ thống chính trị cùng sự hưởng ứng tích cực của cử tri thành phố.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG