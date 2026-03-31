Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031: Bộ máy mới bắt đầu từ trách nhiệm mới

Ngày 30-3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh theo thẩm quyền của HĐND TPHCM. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, gửi lẵng hoa chúc mừng kỳ họp.

Dự kỳ họp, về phía lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan Quốc hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; cùng các đại biểu Quốc hội chuyên trách và Thư ký của Phó Chủ tịch Quốc hội.

Về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

Tham gia sâu vào quá trình xây dựng chính sách

Kỳ họp đầu tiên của HĐND TPHCM nhằm hoàn tất các nội dung về tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt, đồng thời đặt ra yêu cầu về năng lực hành động, tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm và sự gắn bó với cử tri trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận xét, đây là kỳ họp đặt nền tảng quan trọng cho việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển chiến lược của thành phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chúc mừng Thường trực HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại kỳ họp ẢNH: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh vai trò đầu tàu của TPHCM đối với cả nước, Phó Chủ tịch Quốc hội nhắc lại chủ trương của Bộ Chính trị về việc thống nhất để thành phố nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt trình Quốc hội xem xét. Đây là nhiệm vụ mang tính đột phá về thể chế, tạo lập khuôn khổ pháp lý vượt trội để TPHCM phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Để hiện thực hóa điều này, TPHCM cần chủ động đánh giá, tổng kết thực tiễn các cơ chế, chính sách đặc thù, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ trong quá trình xây dựng Luật Đô thị đặc biệt trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND TPHCM cần phát huy đầy đủ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đưa ra những quyết sách kịp thời, đúng đắn về các vấn đề quan trọng; thể chế hóa hiệu quả các chủ trương của Trung ương. Trọng tâm là chuyển hóa các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98/2023/QH15, Nghị quyết 260/2025/QH15, Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội thành những nghị quyết cụ thể, khả thi, tạo chuyển biến thực chất nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. HĐND TPHCM cũng cần chủ động tham gia sâu vào quá trình xây dựng chính sách, hoàn thiện cơ chế, chính sách và dự thảo luật...

Phó Chủ tịch Quốc hội gợi mở, HĐND TPHCM cần rà soát, điều chỉnh phù hợp các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và các chương trình đột phá, bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, gắn kết chặt chẽ với các định hướng phát triển chung của thành phố và vùng Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cũng như khu vực Đông Nam Á, châu Á và toàn cầu.

Cùng với đó là tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thực chất để củng cố niềm tin của nhân dân. HĐND TPHCM cũng cần lan tỏa tinh thần “đổi mới, thực chất, hiệu quả” từ Quốc hội, trở thành hình mẫu tiêu biểu trong hoạt động.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới nhanh chóng vận hành đồng bộ, thông suốt, không để gián đoạn công việc, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Cam kết hành động vì người dân

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND TPHCM khóa XI; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND TPHCM khóa XI. Kết quả, đồng chí Võ Văn Minh trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM cùng 4 Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và 4 Trưởng Ban HĐND TPHCM khóa XI. Đồng chí Nguyễn Văn Được trúng cử làm Chủ tịch UBND TPHCM, cùng 7 Phó Chủ tịch UBND TPHCM và 17 Ủy viên UBND TPHCM khóa XI.

Thường trực UBND TPHCM và các Ủy viên UBND TPHCM ra mắt tại kỳ họp ẢNH: VIỆT DŨNG

Thường trực HĐND TPHCM; Thường trực UBND TPHCM và Ủy viên UBND TPHCM đã ra mắt kỳ họp. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, TPHCM bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với những thời cơ mới, yêu cầu mới và khát vọng phát triển.

Thường trực HĐND TPHCM cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của HĐND theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp để mỗi nghị quyết ban hành đều đúng, trúng, kịp thời và đi vào cuộc sống; phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu HĐND; tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe, đối thoại và kịp thời phản ánh tiếng nói của nhân dân.

Trong phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đặt ra yêu cầu phát huy mối quan hệ giữa HĐND và UBND như hai trụ cột của chính quyền thành phố vận hành nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau, để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể. Đồng chí Võ Văn Minh cam kết tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng hành trách nhiệm với UBND TPHCM trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và HĐND TPHCM, nhất là nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Ở góc độ cơ quan thực thi chính sách, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, UBND TPHCM luôn cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến, chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan của Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo sự đồng thuận cao nhất trong toàn xã hội. UBND TPHCM sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất kỷ cương sáng tạo, hành động, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, xây dựng bộ máy hành chính kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt cho thành phố để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo), phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

UBND TPHCM cũng sẽ chuyển đổi mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất. Tập thể UBND TPHCM cam kết hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm và kiên quyết hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của thành phố.

* Đồng chí TRẦN LƯU QUANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM: Quyết nghị đúng, giám sát trúng, hành động quyết liệt Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới, một giai đoạn phát triển mới của TPHCM, với yêu cầu cao hơn và kỳ vọng lớn hơn. Cuộc bầu cử vừa qua thành công với tỷ lệ cử tri tham gia rất cao, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. 125 đại biểu HĐND TPHCM được tín nhiệm bầu ra. Đó không chỉ là vinh dự, mà trước hết là trách nhiệm rất lớn. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp ẢNH: VIỆT DŨNG TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội từ các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là tổ chức thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, dám làm và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong bối cảnh đó, HĐND TPHCM phải thực sự là trung tâm của việc xây dựng thể chế và giám sát sự phát triển. HĐND TPHCM cần tập trung một số định hướng lớn, như sau. Thứ nhất, nâng cao chất lượng thể chế hóa. Biến các chủ trương, đặc biệt là cơ chế đặc thù, thành các nghị quyết có tính mở đường, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ ràng trong thực tiễn. Thứ hai, quyết định chuẩn xác các vấn đề quan trọng. Trong đó, phải tập trung nguồn lực, không dàn trải; ưu tiên các công trình động lực, lĩnh vực then chốt; mỗi quyết định phải gắn với hiệu quả cụ thể. Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát. Giám sát phải thực chất, có địa chỉ, phát hiện sớm vướng mắc, cảnh báo kịp thời và theo đuổi đến cùng kết quả khắc phục. Thứ tư, phát huy mối quan hệ giữa HĐND và UBND như hai trụ cột của chính quyền thành phố. Một trụ cột quyết định và giám sát, một trụ cột tổ chức thực hiện. Hai trụ cột phải vận hành nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau, để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể. Thứ năm, thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại, quản trị thông minh. Đối với mỗi đại biểu HĐND thành phố, chúng tôi mong rằng các vị sẽ gần dân, sát dân, nói đúng tiếng nói của dân và theo đến cùng việc giải quyết kiến nghị của dân. Uy tín của HĐND được xây dựng từ chính hành động của từng đại biểu. TPHCM muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải chuyển từ quyết tâm sang hành động, từ chủ trương sang kết quả cụ thể. Trong quá trình đó, HĐND thành phố giữ vai trò rất quan trọng. Đó là, định hình thể chế - quyết định nguồn lực - giám sát thực thi. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng rằng HĐND thành phố nhiệm kỳ mới sẽ “quyết nghị đúng, giám sát trúng, hành động quyết liệt và hiệu quả”, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân thành phố.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH