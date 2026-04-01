Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến trong 11 ngày

Ngày 31-3, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT-DL, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí, trong đó có nội dung về công tác tuyên truyền kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Thông tin chuyên đề về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, kỳ họp thứ nhất dự kiến sẽ họp phiên trù bị vào chiều 5-4, khai mạc sáng 6-4 và dự kiến bế mạc vào 24-4. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, chia thành 2 đợt (đợt 1 từ 6-4 đến 11-4, đợt 2 từ 20-4 đến 24-4).

Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 11 ngày, trong đó Quốc hội bố trí làm việc 1 ngày vào thứ 7 (11-4). Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp là 8 ngày (từ ngày 12 đến 19-4) để các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ các nội dung trình Quốc hội (trong trường hợp chưa kịp trình tại đợt 1); nghiên cứu, chỉnh lý các nội dung trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và gửi đại biểu Quốc hội trước khi biểu quyết thông qua.

Về nội dung kỳ họp, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật và một dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật; các nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Đối với một số nội dung quan trọng, cấp bách khác để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng, trường hợp cơ quan trình chuẩn bị kịp hồ sơ, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiến hành thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và sẽ báo cáo Quốc hội bổ sung vào đợt 2 của kỳ họp nếu đủ điều kiện.

