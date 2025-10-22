Ngày 22-10, tại phường Bến Cát (TPHCM), Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cơ quan Văn phòng Thành ủy – Cụm thi đua số 10 phát động và ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Văn phòng cấp ủy TPHCM năm 2025.

Các Văn phòng cấp ủy thuộc Cụm thi đua số 10 đã ký kết giao ước thi đua với nội dung chính như: Tập trung tham mưu cấp ủy, chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, ban hành các văn bản của Đảng. Biên tập các văn kiện bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy kịp thời, chất lượng. Phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả quy định của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Quang cảnh hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đổi mới công tác văn thư theo hướng chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại, nhanh hơn, kịp thời hơn.

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong công tác

Nội dung ký kết còn chú trọng đến công tác quản lý hiệu quả tài chính, tài sản tại các cơ quan Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ hoạt động của cấp ủy chu đáo, chuyên nghiệp; công tác tổ chức, cán bộ của hệ thống Văn phòng cấp ủy.

Các thành viên trong Cụm thi đua cũng đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại từng đơn vị; kinh nghiệm, giải pháp của các đơn vị và những vấn đề trọng tâm trong nội dung ký kết giao ước thi đua.

Các thành viên trong Cụm thi đua thống nhất nội dung ký kết giao ước thi đua

Cụm thi đua số 10 gồm Văn phòng Đảng ủy các phường: Bến Cát, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Phú An, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Tây Nam, Bình Cơ, Long Nguyên, Vĩnh Tân và Thới Hòa.

TÂM TRANG