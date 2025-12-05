TPHCM: Bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ bầu cử

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Công an TPHCM trình bày các nội dung trọng tâm trong kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu cũng thảo luận, góp ý về những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời đề xuất bổ sung thành viên vào Tiểu ban.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuấn thống nhất bổ sung một Phó Trưởng Tiểu ban là Giám đốc Công an TPHCM, đồng thời bổ sung đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM làm thành viên Tiểu ban. Đồng chí nhấn mạnh quá trình trao đổi công việc giữa các thành viên phải bảo đảm tính bảo mật và quản lý thông tin theo quy định hiện hành.

Đồng chí Trần Văn Tuấn cũng đề nghị Công an TPHCM tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đại diện sở, ngành tại hội nghị để hoàn thiện kế hoạch, trình Trưởng Tiểu ban ký ban hành và triển khai thực hiện.

VĂN ANH