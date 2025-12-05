Chính trị

TPHCM: Bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ bầu cử

SGGPO

Chiều 5-12, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội, chủ trì hội nghị.

a Tuấn.jpg
Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng Tiểu ban, chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Công an TPHCM trình bày các nội dung trọng tâm trong kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu cũng thảo luận, góp ý về những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời đề xuất bổ sung thành viên vào Tiểu ban.

a Tuấn 1.jpg
Đại diện Công an TPHCM trình bày các nội dung trọng tâm trong kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuấn thống nhất bổ sung một Phó Trưởng Tiểu ban là Giám đốc Công an TPHCM, đồng thời bổ sung đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM làm thành viên Tiểu ban. Đồng chí nhấn mạnh quá trình trao đổi công việc giữa các thành viên phải bảo đảm tính bảo mật và quản lý thông tin theo quy định hiện hành.

Đồng chí Trần Văn Tuấn cũng đề nghị Công an TPHCM tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đại diện sở, ngành tại hội nghị để hoàn thiện kế hoạch, trình Trưởng Tiểu ban ký ban hành và triển khai thực hiện.

Tin liên quan
VĂN ANH

Từ khóa

HĐND TPHCM Công an TPHCM Trần Văn Tuấn XVI Tiểu ban An ninh trật tự Thành ủy Ban Thường vụ Bầu cử

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn