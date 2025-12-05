Tuổi trẻ Tây Ninh phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Ngày 5-12, tại phường Long An, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh, Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh đoàn Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Thời gian qua, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ, đổi mới về nội dung và phương thức. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.400 hoạt động tuyên truyền, diễn đàn, sân khấu hóa, thu hút hơn 214.000 lượt đoàn viên, thanh niên; lan tỏa hơn 1.370 gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh Đoàn cũng đẩy mạnh chuyển đổi số khi số hóa 340 di tích, địa chỉ đỏ và đưa vào vận hành trang thông tin VR360 phục vụ giáo dục truyền thống trong môi trường số.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở; đổi mới phương thức tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Tại Đại hội, Trung ương Đoàn đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa I gồm 40 ủy viên (và 1 ủy viên dự khuyết); Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên. Anh Trần Hải Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2025–2030.

QUANG VINH