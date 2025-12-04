TPHCM đưa dữ liệu đảng viên vào nền nếp số

Ngay sau hội nghị phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch dữ liệu tổ chức Đảng, chỉ đạo của Thành ủy lập tức được chuyển thành hành động ở cơ sở. Từ những cuộc họp gấp cuối tuần đến bước chân cán bộ gõ cửa từng nhà đảng viên, không khí “chạy đua” dữ liệu lan nhanh khắp các phường, xã trên toàn Đảng bộ TPHCM.

Đảm bảo dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống

Là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhiệm vụ, phường Minh Phụng bắt tay vào việc gần như ngay lập tức. Chiều thứ sáu vừa nhận văn bản chỉ đạo, tối hôm đó đội ngũ cán bộ Ban Xây dựng Đảng đã ngồi lại bàn phương án; sáng thứ bảy, mọi việc đồng loạt triển khai.

Cán bộ chia làm 2 nhóm: 1 nhóm ở phường cập nhật từng dòng dữ liệu, nhóm còn lại xuống các chi bộ, gõ cửa từng nhà để hướng dẫn những bí thư lớn tuổi chưa quen công nghệ. “Nhận chỉ đạo là làm ngay, không ai đợi ai. Miễn sao hoàn thành cho kịp, không để chậm một ngày. May là các cô chú bí thư chi bộ rất hợp tác, mình gọi là sắp xếp thời gian ngay, nên mọi thứ chạy rất nhanh”, bà Nguyễn Thị Mỹ An, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phường Minh Phụng, kể lại.

Bà Nguyễn Thị Mỹ An cùng đội ngũ cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Minh Phụng rà soát, đối chiếu từng dữ liệu tiếp nhận

Bí thư Đảng ủy phường Minh Phụng Nguyễn Trần Bình chia sẻ, ngay từ những ngày đầu chiến dịch được phát động, toàn bộ cấp ủy các chi bộ, đảng viên và đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Đảng ủy phường đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt. Chính sự chủ động và tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 100% đảng viên được rà soát, làm sạch dữ liệu trước hạn. Nhờ đó, phường sớm chuyển giao dữ liệu để đồng bộ với ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trước ngày 30-11-2025.

Tương tự, tại phường Chợ Quán, Bí thư Đảng ủy phường Cao Sơn Yên cho biết, ngay khi tiếp nhận chỉ đạo về chiến dịch phường đã xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Theo ông, điều đáng quý nhất là tinh thần chủ động của từng cán bộ. Có ngày cán bộ phải ngồi lại đến tối để kịp đối chiếu hồ sơ giấy với dữ liệu số, xác minh những trường hợp thiếu thông tin hoặc bị trùng lặp.

Trong những ngày này, tại phường Tân Bình, không khí làm việc khẩn trương không kém. 67 tổ chức đảng với 2.822 đảng viên, nghĩa là hàng ngàn hồ sơ cần rà lại từ đầu. Khi phường chuyển dữ liệu từ phần mềm 3.0 sang 4.0, nhiều lỗi kỹ thuật phát sinh: có người hiển thị sai giới tính, người thuộc chi bộ này “nhảy” qua chi bộ khác… tất cả đều phải đối chiếu hồ sơ gốc. Tổ chuyên trách gần như trực chiến cả ngày.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn và sẵn sàng làm việc ngoài giờ của Tổ chuyên trách cùng các tổ chức đảng trực thuộc, phường Tân Bình đã kịp về đích đúng tiến độ.

Trong khi đó, ở phường Tam Bình, câu chuyện triển khai lại mang một sắc thái khác. Chi ủy, Chi bộ khu phố 40 không chỉ triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” mà còn lập hẳn 3 tổ công tác, tận dụng lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng, đảng viên và cả các bạn sinh viên đang cư trú trên địa bàn.

Ba ngày liên tiếp, từ 21 đến 23-11, từng tổ công tác len lỏi qua các con hẻm nhỏ, đến từng nhà đảng viên để cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm. Đảng viên lớn tuổi được “cầm tay chỉ việc”, người chưa quen điện thoại thông minh được hỗ trợ từng bước.

15 ngày đêm của một chiến dịch dữ liệu, nhưng cảm nhận được ở cơ sở lại là những lát cắt đời sống rất thật, sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực chung để xây dựng một hệ thống Đảng vận hành trơn tru, minh bạch hơn trong thời kỳ chuyển đổi số.

Dữ liệu vào guồng, hệ thống vào nhịp

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đến thời điểm này, 365.911 đảng viên đang sinh hoạt trong toàn Đảng bộ thành phố đã được cập nhật căn cước công dân trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, đạt tỷ lệ 100%.

Cũng từ ngày đầu phát động chiến dịch, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã lập nhóm Zalo “TPHCM hỗ trợ làm sạch DLĐV”, kết nối hơn 350 chi, đảng bộ trực thuộc. Nhóm chat này gần như hoạt động liên tục; tin nhắn báo tiến độ, phản ánh khó khăn, chia sẻ cách làm được gửi lên.

Đặc biệt, việc có cả lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi khiến không khí trong nhóm càng thêm khẩn trương. Cán bộ Tổ công tác gần như trực 24/24 giờ để phản hồi, hướng dẫn, tháo gỡ từng lỗi kỹ thuật ngay khi nhận được báo cáo.

Đến nay, 100% dữ liệu đã được chuẩn hóa, làm sạch ở bước 1; bước 2, chuyển đổi dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu 4.0, đã đạt trên 95%. Ngoài ra, 95% dữ liệu đảng viên toàn thành phố trên CSDL 4.0 đã được đồng bộ sang phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Từ ngày 2-12, các chi bộ đã bắt đầu tạo lập nội dung sinh hoạt để đảng viên đăng nhập ứng dụng, nhận thông báo thời gian, chương trình và tài liệu sinh hoạt.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh, dữ liệu số phải đáp ứng yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Dữ liệu số, theo đồng chí, là nguồn lực chiến lược, “mạch máu” của toàn hệ thống. Trong đó, cơ sở dữ liệu tổ chức Đảng và đảng viên chính là “động mạch chủ”.

Vì vậy, chiến dịch 15 ngày đêm được phát động không chỉ để phục vụ yêu cầu triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, mà còn xây dựng nền dữ liệu gốc vững chắc cho các hệ thống thông tin chuyên ngành về tổ chức, xây dựng Đảng trong tương lai.

Đại diện Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng, TPHCM luôn là địa phương nhận được sự tin tưởng của các cơ quan Trung ương, từ công tác chuẩn bị đến tổ chức thực hiện chiến dịch; giữa Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu và Thành ủy TPHCM luôn có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong suốt quá trình triển khai.

Từ những kết quả nổi bật mà TPHCM và các đơn vị được chọn thí điểm đạt được trong giai đoạn này, Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai làm sạch dữ liệu theo kinh nghiệm thực tế của các địa phương đi đầu.

TPHCM tăng tốc về đích Tháng 10-2025, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch 204-KH/VPTW về triển khai Cơ sở dữ liệu đảng viên - tổ chức bộ máy, biên chế và đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị. Theo lộ trình, Đợt 1 tập trung làm sạch và chuyển đổi dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 sang hệ thống mới. Đợt 2 triển khai thí điểm từ 27-10 đến 27-11-2025 tại 3 đảng bộ trực thuộc Trung ương: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và TP Hà Nội, không có TPHCM trong danh sách thí điểm. Đợt 3, triển khai toàn quốc, bắt đầu từ ngày 6 đến 31-12-2025. Dù không được chọn thí điểm, TPHCM lại quyết đoán, xin phép Trung ương, đi trước một bước khi chủ động phát động chiến dịch 15 ngày đêm, tạo đà hoàn thành sớm trước thời điểm cả nước bước vào triển khai đồng loạt.

