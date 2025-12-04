Toàn quân vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng tuyệt đối trung thành với với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 4-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; luôn giữ thế chủ động, xử lý khôn khéo, linh hoạt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, trọng tâm là các giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo; quyết liệt triển khai chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác.

Trong năm, Quân đội cũng là lực lượng chủ lực tổ chức thành công các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục là điểm sáng, ghi nhiều dấu ấn nổi bật trong hội nhập quốc tế, đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, thực sự là "mẫu mực, tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng toàn quân đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh. Toàn quân có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với khối lượng công việc lớn nhằm cụ thể hóa các quyết sách quan trọng. Đây cũng là năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời là năm đầu tiên triển khai chủ trương xây dựng quân đội hiện đại, nền quốc phòng toàn dân hiện đại.

Phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026 đã cụ thể hóa các chủ trương được Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị. Trong đó, xác định rõ chủ đề xuyên suốt của năm 2026 là: “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại” – thể hiện tinh thần quyết liệt của Quân ủy Trung ương trong việc sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược quan trọng của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải làm gương, làm mẫu, làm hiệu quả, làm thực chất, thể hiện rõ vai trò tiên phong, dẫn dắt trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng. Trong đó, yêu cầu nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách phù hợp, xử lý thắng lợi mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, Quân đội cần tiếp tục tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, luật, pháp lệnh, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành và địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Mục tiêu là bảo đảm trong mọi tình huống, Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, Quân đội tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; góp phần lan tỏa và nâng tầm giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cần tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiện đại"; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ. Đồng thời nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện "Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới" với cơ chế đồng bộ, lộ trình rõ ràng, bước đi vững chắc. Đồng thời, đẩy mạnh đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số, cơ sở dữ liệu hiện đại, gắn với bảo mật và an toàn thông tin. Song song đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục – đào tạo theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, hiện đại; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật theo phương thức hiện đại, kết hợp đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, huấn luyện của bộ đội theo phương châm “thực túc, binh cường”.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự mẫu mực, tiêu biểu. Trong đó, đặc biệt coi trọng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện đại. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới; đồng thời chỉ đạo toàn quân tích cực tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng, góp phần vào thành công chung của của Đại hội.

Thời gian tới, để toàn quân vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hành động theo phương châm 5 vững: "chính trị vững - kỷ luật vững - công nghệ vững - nghệ thuật quân sự vững - đời sống bộ đội vững". Đồng thời, bày tỏ mong mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi khẩu hiệu này, biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành tiêu chí rèn luyện, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.

TRẦN BÌNH